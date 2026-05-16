Мъж е заразен с хантавирус в Румъния

Пациент, хоспитализиран в Окръжната спешна клинична болница в Арад, Румъния, е дал положителна проба за хантавирус, след като PCR тестът е потвърдил инфекцията, предаде informat.ro.

Мъжът е приет в болницата на 8 май с висока температура, но по данни на лечебното заведение не е пътувал по работа през последните три години.

Източници от болницата съобщават, че състоянието му е добро и стабилно, като той се лекува в отделението по инфекциозни болести.

Специалистите работят по установяване на конкретния щам на вируса.

Случаят поражда въпроси относно източника на заразата, тъй като пациентът не е посещавал наскоро райони, засегнати от вируса.

Властите следят ситуацията, за да предотвратят евентуално разпространение на инфекцията.