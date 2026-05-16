Истината е някъде там...

Досиетата на ФБР разкриха предполагаеми съобщения от "хора от космоса“, съдържащи смразяващи предупреждения за човечеството.

Документите бяха част от последното разкритие за НЛО, публикувано от администрацията на Тръмп в петък, което включваше невиждани досега бележки, свидетелски показания, снимки и видеоклипове, свързани с мистериозни въздушни явления.

Една бележка на ФБР, датирана от 12 януари 1955 г., подробно описва твърдения от членове на Детройтския клуб на летящите чинии, една от най-ранните организации за НЛО в САЩ.

Нисша форма на съществуване

Според документа, членът на клуба Рандал Кокс е казал на агентите, че групата е получила множество съобщения от извънземни, предупреждаващи човечеството за мястото му във Вселената.

В бележката се посочва, че съществата са казали, че всички планети с изключение на Земята вече са завладели космическото пространство.

Кокс също така е казал на разследващите, че извънземните смятат хората за "най-нисшата форма на универсално съществуване“. В друго съобщение се посочва, че целта на контакта със Земята е да се подготвят хората за бъдещи кацания от космоса.

В документа на ФБР се твърди още, че "чинийките" са били описани като "приятелски настроени към САЩ“, тъй като агентите са разследвали дали странните доклади имат някаква връзка с опасения за националната сигурност.

Новоиздадената бележка е "airtel“ и представлява вид комуникация на ФБР, използвана за бързо споделяне на информация между полеви офиси и централи преди дигиталната ера.

Въздушните телефони (Airtel) често са били използвани за обобщаване на интервюта, разследвания, разузнавателни насоки и необичайни доклади.

В документа се посочва, че Кокс е бил интервюиран в превозно средство на ФБР на 11 януари 1955 г., където е казал на агенти, че той и колегата му Джон Хофман планират да пътуват до Вашингтон, окръг Колумбия, за да представят информацията си "на Пентагона“ и се надяват да се срещнат с "някой от разузнаването на военновъздушните сили“.

Кокс е бил една от централните фигури на Детройтския клуб на летящите чинии и е бил многократно споменаван в множество документи на ФБР и правителство за НЛО и "космически хора“.

По време на интервюто Кокс споменава мъж на име Джон Фрай, техник, назначен във военновъздушната база Сандия в Ню Мексико, който твърди, че е прелетял с летяща чиния от базата до Ню Йорк само за 30 минути.

Съобщения от космоса?

Кокс допълнително заявява, че членовете на групата са получили множество съобщения от космоса.

"Той смята, че целта на контактите със Земята е ограничена в този момент до подготовка на хора за приемане на кацания от космоса“, се казва в меморандума на ФБР.

Според доклада получените съобщения показват, че всички планети, освен Земята, са завладели космоса... "Хората от космоса смятат тези на Земята за най-нисшата форма на вселенско съществуване", казва Кокс.

Хофман, бивш военнослужещ от ВВС по време на Втората световна война, е описан в меморандума като "пренесен отвъд сферата на научните факти в тази на възможната научна фантастика“.

ФБР отбелязва, че твърденията на Кокс много наподобяват писанията на Дороти Мартин, домакиня от Илинойс, която става национално известна през 1954 г., след като казва, че е получила телепатични съобщения от извънземни, наречени "Пазителите“.

Мартин ръководи малка НЛО група, която предупреждава, че катастрофални наводнения ще унищожат голяма част от Земята на 21 декември 1954 г., но вярващите ще бъдат спасени от летящи чинии, преди бедствието да удари.

Пророчеството предизвиква национално внимание, тъй като последователите напускат работа, изоставят вещи и се събират в дома на Мартин в очакване на пристигането на космически кораб.

Сред нейните поддръжници е д-р Чарлз Лафхед, лекар от Мичиган, който губи работата си в болница, след като публично подкрепя твърденията.

Когато апокалипсисът не се материализира, Мартин по-късно казва на последователите си, че е получила друго съобщение, в което се казва, че Земята е била пощадена благодарение на вярата на групата.

Странният епизод по-късно се превърна в един от най-известните случаи, използвани от психолози, изучаващи "когнитивен дисонанс“ – теория, обясняваща защо хората продължават да вярват на неуспешни пророчества въпреки неоспоримите доказателства срещу тях.

Когнитивен дисонанс

Меморандумът на ФБР и стотици други документи бяха публикувани месеци след като президентът Доналд Тръмп нареди на военния министър Пийт Хегсет да разсекрети правителствени записи, свързани с НЛО и предполагаема извънземна дейност.

Сред най-поразителните материали бяха изображения и преписи, свързани с мисиите Аполо 12 и Аполо 17 на NASA. Една снимка, направена от лунната повърхност, изглежда показва три необясними точки, носещи се в тъмното небе над луната.

Разкритието включваше и изображения на ФБР от новогодишната нощ през 1999 г., които изглежда показват неидентифицирани обекти близо до американски военни самолети, заедно със снимки, заснети от военни пилоти, за които се твърди, че показват бързо движещи се обекти, прелитащи покрай самолети по време на полет.

Странен светещ обект, наподобяващ "осемлъчна звезда“, пронизващ небето, беше сред най-смразяващите видеоклипове, публикувани след сензационното разкритие за НЛО в петък.

Зловещите инфрачервени кадри, заснети от американски военни през 2013 г., изглежда показват нещо, което се стрелка през тъмнината с неравни, променящи формата си ръце.

"Спомнете си, че федералните власти ни казаха, че тези файлове не съществуват и [Доналд Тръмп] се изправи срещу дълбоката държава", каза конгресменът от Тенеси Тим Бърчет и добави: "Първото пускане ще бъде голямо, но в сравнение с това, което предстои, те ще бъдат капка в морето".

Един новоразсекретен доклад за военна мисия, известен като MISREP, описва военнослужещ, наблюдаващ "няколко ярки обекта, маневриращи бързо от запад на изток североизток“, преди да проследи един от тях с бордова целева капсула за около 20 секунди.

Според документа обектът внезапно е потъмнял и е изчезнал. Длъжностни лица отбелязаха, че описанията отразяват наблюдения на очевидци и не трябва да се тълкуват като потвърждение за естеството или възможностите на обекта.

В изявление, съпътстващо публикуването, Пийт Хегсет заяви, че администрацията е ангажирана с постигането на "безпрецедентна прозрачност“ в разбирането на правителството за НЛО.

Части от няколко документа бяха редактирани, за да се защити самоличността на свидетелите и чувствителните военни места, въпреки че служители заявиха, че не е била укрита никаква информация, пряко свързана с докладваните срещи.

Законодателите отбелязаха, че публикуването в петък е само първата партида, като предстоят още. Все още обаче не е определен срок.