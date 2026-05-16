Кучето Лазар почина във Франция на 30 години

Животното носило памперси, не виждало и не чувало

16.05.2026 | 07:15 ч. 2
Лазар - вероятно най-старото куче в света, почина във Франция на 30 години, предаде Франс прес.

"Ти беше нашето малко бебе дядо", написа днес в Инстаграм неговата собственичка Офели Будол, обявявайки смъртта на домашния си любимец.

Любопитното е, че тя е на 29 години - с една година по-млада от Лазар. 

Представител на дребна порода - континентален той шпаньол, кучето е починало вчера близо до град Анси, Източна Франция.

Лазар е роден в приют в района на 4 декември 1995 г. Дългогодишната собственичка на кучето починала наскоро, пише БТА.

Офели Будол - самотна майка на 9-годишно момче, взела Лазар едва преди месец с идеята да го даде на майка си. Тя обаче се влюбила в кучето и решила сама да се грижи за него. С единственото условие двете ѝ котки да нямат нищо против.

На 30 години и пет месеца, Лазар носел памперси, бил глух, сляп и спял почти по цял ден.

От Книгата на рекордите на Гинес заявиха пред АФП, че не са получили никакви доказателства, че това наистина е било най-възрастното куче в света, и следователно не може да потвърдят дали той държи рекорда.

