От Съвета за мир: Тръмп призова Иран да сключи сделка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да постигне “смислено“ споразумение в момент, когато в Близкия изток се разгръща мащабно американско военно присъствие.

“През годините се оказа, че не е лесно да се сключи смислена сделка с Иран. Трябва да постигнем смислена сделка, иначе ще се случат лоши неща“, заяви Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир.

Американският президент предупреди, че при липса на споразумение Вашингтон "може да се наложи да отиде една крачка по-далеч“.

Президентът заяви, че Съединените щати ще предоставят 10 милиарда долара за инициативата. Сред целите ѝ е възстановяването на Газа, разрушена след две години война между “Хамас“ и Израел.

“Заедно можем да постигнем мечтата за трайна хармония в регион, измъчван от векове на войни и страдания“, каза бившият предприемач в сферата на недвижимите имоти, който и преди е говорил за изграждане на туристически комплекси в Газа.

Тръмп не уточни как точно ще бъдат разходвани средствата. Той ще разполага с право на вето в рамките на органа. Държавите, които желаят постоянно членство вместо двугодишен мандат, ще трябва да внесат 1 милиард долара.

В продължителна реч, в която атакува вътрешнополитическите си опоненти, изтъкна ръста на фондовите пазари и подчерта ролята си в подкрепата на чуждестранни лидери по време на избори, Тръмп заяви, че иска да сключи още мирни споразумения.

“Става дума за една лесна за произнасяне дума, но трудна за постигане - мир“, каза Тръмп.

“Лоши неща ще се случат“

Вашингтон настоява за сериозни отстъпки от режима в Техеран, започвайки с ядрената му програма.

“Трябва да постигнем смислена сделка, иначе ще се случат лоши неща“, заяви американският президент. Той предупреди, че при липса на споразумение Вашингтон „може да се наложи да отиде една крачка по-далеч“, като добави: “Вероятно ще разберете в следващите около 10 дни.“

Съветът за мир бе създаден след като администрацията на Тръмп, в сътрудничество с Катар и Египет, договори прекратяване на огъня през октомври, с което бе сложен край на две години опустошителни бойни действия в Газа.

Според САЩ планът е навлязъл във втора фаза, фокусирана върху разоръжаването на “Хамас“ - палестинската въоръжена групировка, чиято безпрецедентна атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г. предизвика мащабната израелска офанзива.

Здравното министерство в Газа, което функционира под управлението на “Хамас“, съобщава, че от началото на примирието най-малко 601 души са били убити от израелските сили.

На срещата се обсъжда и създаването на Международни сили за стабилизация, които да гарантират сигурността в Газа. Важна роля се очаква да има Индонезия – страната с най-голямо мюсюлманско население в света, която заяви готовност да изпрати до 8000 военнослужещи, ако мисията бъде потвърдена.

Индонезийският президент Прабово Субианто, бивш генерал, обвиняван в миналото в нарушения на човешките права и определен от Тръмп като “корав играч“, ще участва в учредителното заседание в Газа, след като миналия месец се включи в старта на инициативата по време на Световния икономически форум в Давос.

Израел беше представен от външния си министър, който застана за обща снимка до премиера на Катар – държава, подложена на остри критики от израелска страна.

Миналия месец бе създаден технократичен комитет, който да отговаря за ежедневното администриране на територията. Начело застана инженерът и бивш служител Али Шаат.