Светът е изправен пред най-големия транспортен хаос след COVID-пандемията СНИМКИ

Reuters 1 / 6 / 6

Стотици полети бяха отменени в понеделник, удължавайки сътресенията в световния въздушен транспорт, причинени от войната между САЩ и Израел срещу Иран, като стотици хиляди пътници вече бяха блокирани, съобщава The Guardian.

Акциите на водещите авиокомпании бяха под натиск след дни на прекъсване, като Доналд Тръмп намекна, че военните действия на САЩ могат да продължат още четири седмици.

Големите летища в Близкия изток, включително Дубай - най-натовареният международен център в света - затвориха за трети пореден ден на фона на най-острия авиационен шок, откакто пандемията от COVID-19 парализира индустрията.

Полети в Близкия изток бяха отменени, нарушавайки хиляди услуги досега, тъй като международните превозвачи продължиха да спират услугите си.

Рано в понеделник вече бяха отменени 1239 полета - Emirates Airlines, базирана в Дубай, Etihad Airways, базирана в Абу Даби, както и Qatar Airways, базирана в Доха.

Etihad Cargo aircraft are landing and taking off from Abu Dhabi Zayed International Airport pic.twitter.com/28RipLqzgj — Flightradar24 (@flightradar24) March 2, 2026

Други превозвачи отмениха услуги в целия регион. Air India отмени полети в неделя, излитащи от Делхи, Мумбай и Амритсар за големи градове в Европа и Северна Америка.

Според платформата за проследяване FlightAware, почти 2800 полета бяха отменени в събота, а 3156 - в неделя.

"Трябва да се подготвите за закъснения или отмени през следващите няколко дни, тъй като тези атаки се развиват и, надяваме се, ще приключат", споделя Хенри Хартевелд, анализатор в авиоиндустрията и президент на Atmosphere Research Group.

Въздушното пространство над Иран, Ирак, Кувейт, Израел, Бахрейн, ОАЕ и Катар все още беше практически празно към понеделник, според уебсайта за проследяване на полети Flightradar24.

Ударът се разпространи далеч отвъд Близкия изток, като пътниците останаха блокирани от Бали до Франкфурт.

С разпространението на конфликта в Ливан – Израел извърши въздушни удари по южните предградия на Бейрут, след като съюзената с Иран Хизбула изстреля ракети по Израел – голяма част от въздушното пространство на региона остана затворено. Ключови летища, включително Абу Даби в ОАЕ и Доха в Катар, бяха затворени или силно ограничени.

Currently more than 2,000 flights to and from seven key airports (DXB, DOH, AUH, SHJ, KWI, BAH, DWC) in the Gulf area have been cancelled. pic.twitter.com/qZ9XSIl2dM — Flightradar24 (@flightradar24) March 2, 2026

Екипажите и пилотите сега са разпръснати по целия свят, което усложнява процеса на възобновяване на полетите, когато въздушното пространство се отвори отново.

Тъй като много пътници се затрудняваха да намерят информация за състоянието на планираните пътувания, събирайки се на някои от най-натоварените търговски летища в света на фона на широко разпространени закъснения и отменени полети, свръхбогатите намериха алтернативен маршрут извън Близкия изток.

"Саудитска Арабия е единствената реална опция за хората, които искат да се измъкнат от региона в момента“, каза пред Semafor Амир Наран, главен изпълнителен директор на брокерската компания за частни самолети Vimana Private, като определи цената на частните самолети от Рияд до Европа на до 350 хиляди долара.

Flightradar24 GPS jamming map shows how the GPS jamming in the Middle East has increased from February 27 to March 1.https://t.co/Ngz8eE1rlM pic.twitter.com/Pwpp0FpZ22 — Flightradar24 (@flightradar24) March 2, 2026

Регионът и неговите авиокомпании са свикнали с прекъсвания в пътуванията през последните няколко години, но такова продължително затваряне на небето – повече от 24 часа – и спирането на трите основни транзитни центъра в Персийския залив е безпрецедентно, казват анализатори.



Персийският залив е и основен кръстопът за въздушни товари, което оказва допълнителен натиск върху търговските пътища, освен прекъсванията в морето.

Акциите на Japan Airlines се сринаха с 5,6%, Singapore Airlines паднаха с 4,5%, Qantas Airlines паднаха с 5,4%, а Cathay Pacific се понижиха с 2,9%, тъй като инвеститорите обмисляха въздействието на войната с Иран върху аерокосмическата индустрия.

Превозвачите по целия свят също са изправени пред по-високи цени на петрола, след като суровият петрол Brent скочи с до 13%, достигайки 80 долара за барел, като анализаторите прогнозират, че може да се покачи до 100 долара.

"За всички основното въздействие ще дойде чрез цените на петрола, които очевидно ще се покачат“, каза съветникът по авиацията Бертран Грабовски.

Някои полети, които са били осъществени, са пренасочвани, за да се избегне затворено или ограничено въздушно пространство. Маршрутите за прелитане над Иран и Ирак станаха по-важни, след като войната между Русия и Украйна принуди авиокомпаниите да избягват въздушното пространство на двете страни.

Затварянето на въздушното пространство в Близкия изток сега притиска авиокомпаниите в по-тесни коридори, като боевете между Пакистан и Афганистан добавят допълнителен риск, отбеляза Иън Печеник, директор комуникации във Flightradar24. "Рискът от продължителни смущения е основната грижа от гледна точка на търговската авиация“, каза той.