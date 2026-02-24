Зеленски призова Тръмп да остане на страната на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски призова своя колега Доналд Тръмп да остане „на нашата страна“, в изявление преди четвъртата годишнина от бруталната война на Русия срещу Киев, според интервю за Си Ен Ен.

Съединените щати трябва „да останат с една демократична страна, която се бори срещу един човек. Защото този човек е война. Путин е война“, каза Зеленски пред Си Ен Ен по време на интервю в Киев.

„Ако наистина искат да спрат Путин, Америка е толкова силна“, подчерта украинският президент. На въпроса дали смята, че Тръмп оказва достатъчно натиск върху Путин, той отговори: „Не“.

„Не можем просто да му дадем всичко, което иска. Защото той иска да ни окупира. Ако му дадем всичко, което иска, ще загубим всичко – всички ние, хората ще трябва да бягат или да станат руснаци“, заяви Зеленски.

Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., което доведе до най-смъртоносната война в Европа от Втората световна война насам. Войната отне живота на десетки хиляди цивилни и стотици хиляди военни от двете страни. Милиони бежанци напуснаха Украйна, където огромни територии са опустошени от боевете. | БГНЕС