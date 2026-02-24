Войната, която трябваше да трае дни: Четири години по-късно Украйна още се бори

В памет на загиналите в Украйна на площад Майдан в Киев почти няма свободно място без знамена и снимки, когато мащабната руска инвазия е на път да навърши четири години. 72-годишният Олександър Борадоченко се балансира, за да почисти снега от портрета на единствения си син Олексий. Руснаците го убиват в Курайове (Донецк) през 2024 г. Борадоченко казва, че е умрял заедно с него и че няма никаква вяра, че мирът е близо.

Малко украинци, едва 17,7%, вярват, че войната, която започна на 24 февруари 2022 г., ще приключи тази година, според проучване на аналитичния център „Разумков“ и Киевския форум за сигурност. И още по-малко тази пролет, както настоява американският президент Доналд Тръмп. Не че не искат: те са изтощени и с ниско морално състояние, както на фронта, така и в тила. Но те се съпротивляват да приемат мир, който не считат за стабилен и надежден.

Същото проучване на Razumkov разкрива, че трима от всеки четирима украинци са убедени, че ако правителството им подпише споразумение, Русия ще го наруши и ще атакува отново, когато сметне за удобно. Достатъчно е да излезеш на улицата в центъра на Киев и да попиташ няколко минувачи, за да получиш различни варианти на един и същ отговор. „Имаме нужда от гаранции, че няма да атакуват след това, но истински гаранции, а не като тези, които имахме преди“, казва Валерий Половичак, 63-годишен шофьор, докато пие кафе. Той се отнася до споразуменията от Минск от 2014 и 2015 г. за поставяне на край на конфликта в Донбас, които Русия наруши с мащабната си инвазия през 2022 г.

„Специалната военна операция“, която Владимир Путин възнамеряваше да завърши, както се казва, за четири дни, се превърна за няколко месеца в позиционна война и изтощителна война, която продължава вече почти четири години. Руснаците, които като цяло винаги са имали инициативата на бойното поле, леко увеличиха средния си темп на напредък през последната година. Но според Института за изследване на войната (ISW) те са превзели едва 0,8% от украинската територия през 2025 г.

Заедно с Крим, незаконно анексиран през 2014 г., и части от регионите Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие, Русия в момента окупира 20% от Украйна. Нейните войски са превъзхождащи по отношение на материални и човешки ресурси, пише El Pais.

Руснаците изстрелват ежедневно между 10 000 и 15 000 снаряда, срещу 3000 украински, дава за пример Микола Биелисков, анализатор от центъра за инициативи CBA. Но численото предимство не се превръща непременно в резултати.

„Войната е по-скоро изкуство, отколкото наука“, подчертава той.

Факторите, които обясняват застоя, са много и сложни.

Доктрината, с постоянно развиваща се война, която изисква способност за адаптация, е друг елемент. „Но това е сложен проблем. Същото важи, например, и за факта, че Украйна не е в състояние да стабилизира фронтовата линия“.

Междувременно в Русия се спекулира за някаква мобилизация, а Кремъл се опитва да преодолее икономическите проблеми, утежнени от санкциите. Но засега Путин няма достатъчно стимули да сложи край на войната. Вадим Денисенко, историк и директор на Украинския институт за бъдещето, посочва, че „срещу 62-64% пасивно мнозинство от руснаците, които искат войната да приключи, има 21-23% проактивно ултранационалистично малцинство, което не само настоява да продължи, но и да я разшири към останалата част от Европа“. „Кремъл не знае какво да прави с тях“, отбелязва той. Нито с милиона войници, които ще се върнат от фронта.

Путин не е постигнал нито една от стратегическите си цели: нито Украйна падна в бърза кампания, нито успя да постави начело на страната правителство, което да му е лоялно. Според Михаил Мищенко, заместник-директор на социологическата служба на Разумков, руският режим няма да спре войната, защото се нуждае от нея, за да оцелее.

Мирните преговори, които започнаха през януари в Абу Даби (Обединени арабски емирства) и продължиха в Женева (Швейцария), се насочват към четвъртия кръг, без резултати. Тръмп заяви, че ще разреши войната в рамките на 24 часа, когато дойде на власт през януари 2025 г. Сега той си е поставил за цел да я приключи преди лятото на 2026 г., за да се концентрира върху междинните избори през ноември. Той наложи санкции на Русия, които бяха подновени тази седмица. Но след като оттегли военната помощ, той оказва публичен натиск върху Украйна. Зад затворени врати Москва изкушава Вашингтон с сделки на стойност 11,16 трилиона евро.

Зеленски счита за несправедливо да се оказва натиск върху тях и обвинява Русия, че забавя преговорите. Кремъл не отстъпва от максималистичните си изисквания: иска Украйна да му отстъпи 22% от Донецк, които все още контролира. За Киев това е неприемливо. По военни причини, защото в тази зона се намира голяма част от стратегическата й отбрана, с укрепления, градове и благоприятна топография. Но и защото там все още живеят около 200 000 украинци, според президента. А много други са загинали за тази територия. Това би означавало да се подари на Кремъл победа, която с оръжие би му струвала, ако изобщо я постигне, между една и две години и хиляди жертви.

Андрий Кучер, 39-годишен ветеран, е бил ранен през 2022 г. в Донецк, в Маринка. Неговият другар е загинал в ръцете му в тази битка.

„Как ще го отстъпим? Хиляди наши братя са загинали там“, пита се той до мемориала на Майдан.

Има обаче бойци, които вече са имали достатъчно. Като Олег, известен като Боня, на 36 години, който е в Киев за рехабилитационни сесии.

„Това няма да свърши“, казва той, отчаян. Той смята, че „би било по-добре да се отстъпи Донецк и да се опита да се възстанови по законен път, в международен съд“.

Боня илюстрира умората в част от войските, които се записаха, без да знаят, че от фронта обикновено се излиза само мъртъв или ранен. Биха били необходими около 300 000 войници, за да се попълнят редиците. В Украйна има най-малко 1,5 милиона мъже в възраст за военна служба, но много от тях се крият; а дезертирането и неразрешеното напускане на позициите, според данни на прокуратурата, възлизат на 20% от войските.

Настроението в тила също е ниско. През последната година Кремъл засили атаките си от голямо разстояние, а Киев разполага с недостатъчна противовъздушна отбрана. Москва подобри качеството и количеството на своя арсенал от дронове и ракети. Тя нанася удари по енергийната и военната инфраструктура, а напоследък и по цивилната, като гари и автогари. Четиригодишната война е причинила почти 15 000 смъртни случая и 40 600 ранени сред украинското население, според ООН. 2514-те смъртни случая, регистрирани през 2025 г., представляват увеличение с 31% спрямо 2024 г.

Армиите и от двете страни обикновено не предоставят достоверни официални данни за жертвите (убити и ранени),

но проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания, със седалище във Вашингтон, публикува в края на януари, че 1,2 милиона руски и 600 000 украински войници са загинали в бой през почти четиригодишната война.

Тази зима беше най-тежката от началото на войната. Температурите се задържаха в продължение на седмици около -20 °C, а Москва се възползва от това, за да остави населението без ток и отопление с бомбардировките. Ако Путин е искал да сломи решимостта на украинците, той се сблъска с ново въодушевление. Според проучване на Киевския международен институт по социология от последната седмица на януари, 65% са готови да издържат войната колкото е необходимо. През декември и септември те са били 62%.

Виктор Замятин, директор на политическите и правните програми на Разумков, сравнява Украйна, най-големия конфликт на европейска земя от Втората световна война насам, с този на Балканите, който е отразявал като журналист.

„Там имаше пълна безнадеждност, никаква надежда. Тук животът продължава, дори когато сме замръзнали, без електричество. Не само че не губим надежда, но това ни прави по-силни“, твърди той.

В Киев продължават да има задръствания и препълнени вагони на метрото в пиковите часове. Супермаркетите са добре снабдени, макар че пазаруването трябва да се прави на тъмно по време на прекъсванията на електрозахранването. Хората излизат през уикенда, доколкото им позволява вечерният час – който е в сила от началото на инвазията и сега е от 00:00 до 5:00 часа, но безсънните нощи поради нощните атаки имат висока цена за психическото здраве. „Много съм уморена от студа, от безсънието, но няма да се предадем“, казва убедено 22-годишната Маргарита Чаленко, която работи във фондация, която предоставя протези на осакатени войници.

През последната година Зеленски видя лидерството си застрашено от корупционен скандал в най-близкия му кръг и първите протести за четирите години на война. Но украинският президент устоява и запазва доверието на 59,8% от населението, според проучването на Разумков, публикувано тази седмица. В преговорите той остава твърд пред натиска на Кремъл и Белия дом.

Англосаксонските медии обаче посочват, че в екипа му започват да се появяват различия между онези, които вярват, че прозорецът на възможността за постигане на договорено решение може да се затвори тази пролет, ако Тръмп изгуби търпение, и онези, които залагат на това да не отстъпват.

Зеленски иска да се покаже кооперативен. Но отхвърля руските изисквания да отстъпи украинска територия и иска да подпише дългосрочни гаранции за сигурност. В тази игра на покер, която може да доведе до евентуално примирие, много хора в Украйна смятат, че САЩ блъфират, когато заплашват да се оттеглят.

Страната зависи от Вашингтон както за продължаване на войната, така и за поддържане на мира, и мнозина в Запада се чудят колко дълго ще издържи. Въпреки че оръжията, от които Украйна се нуждае сега, се доставят от съюзниците, те продължават да бъдат предимно американско производство. И в крайна сметка САЩ могат да осигурят надеждното възпиране, което да не позволи на Москва да се осмели да атакува отново.

Въпреки всичко, Иван Гомза, политолог от Киевската школа по икономика, твърди, че натискът от страна на САЩ няма да даде резултат.

„Всичко това допринася за желанието да продължим да се борим, въпреки изтощението, което е реално“, казва той.

Съюзници като Франция заместват американското разузнаване.

Професорът е сигурен, че Путин ще подложи на изпитание ЕС и НАТО, за да отслаби подкрепата за Украйна. Вече го прави с ескалирането на хибридната си война, но все повече държави-членки предупреждават за възможността той да се опита да предприеме някаква военна авантюра, може би в някоя от балтийските държави. „НАТО няма да отстъпи, сътрудничеството с Украйна ще продължи и руската военна икономика в крайна сметка ще се срине“, уверен е той.

Украйна все още не вижда условия за мир.