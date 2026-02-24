Мексико разположи 10 000 войници заради насилието след смъртта на наркобарона

Мексико разположи 10 000 войници, за да потуши сблъсъците, предизвикани от убийството на най-издирвания наркобарон в страната, които отнеха живота на десетки хора, съобщиха официални представители.

Немесио „Ел Менчо“ Осегера, лидер на картела „Халиско Ново Поколение“, беше ранен на 22 февруари при престрелка с войници в град Тапалпа, в щата Халиско, и почина по време на превоза му до Мексико Сити, съобщиха от армията.

Новината за смъртта му предизвика вълна от насилие, като членове на картела блокираха пътища в 20 щата и подпалиха автомобили и магазини, предаде АФП.

Най-малко 25 членове на Националната гвардия са били убити в последвалите сблъсъци, съобщи министърът на сигурността Омар Гарсия Харфуч.

Харфуч добави, че са били убити и затворнически надзирател, член на прокуратурата на щата и 30 заподозрени членове на престъпната организация на Осегера.

За главата на Осегера беше обявена награда от 15 милиона долара. Осем заподозрени членове на картела са били убити по време на операцията на специалните сили за залавянето му, а трима войници са били ранени, съобщи министърът на отбраната Рикардо Тревиля.

Уплашените жители се скриха, а туристите потърсиха убежище в хотелите и курортите, докато членовете на картела продължаваха да се бунтуват.

На 23 февруари правителството изпрати допълнителни 2500 войници в Халиско – един от градовете домакини на тазгодишното Световно първенство по футбол – с което броят на разположените войници от 22 февруари насам достигна 10 000.

Макар че американският президент Доналд Тръмп все още не е коментирал публично смъртта на Осегера, той публикува кратък пост в платформата си Truth Social: „Мексико трябва да засили усилията си срещу картелите и наркотиците!“

В Агилия, родното място на „Ел Менчо“ в щата Мичоакан, жителите съобщиха за блокади на 23 февруари сутринта. Снимки, споделени в местните социални мрежи, показаха стълб от черен дим, издигащ се над планинското селище.

На 22 февруари въоръжени членове на картела атакуваха местен военен пост в село близо до Агилия.

„Първо имаше огромна престрелка, после още една и още една. Но те не можаха да напреднат, защото войниците ги спряха“, разказа местен жител, който пожела да остане анонимен за собствената си безопасност.

В столицата на щат Халиско, Гуадалахара, училищата останаха затворени, а повечето обществени транспортни средства бяха спрени.

Пред малкото малки магазини, които останаха отворени, се образуваха дълги опашки, особено пред магазините за тортили, тъй като тревожните жители се опитваха да се запасят с провизии.

Мария Медина, която работи в бензиностанция, която беше подпалена на 22 февруари, сподели, че въоръжени мъже се появили и казали на всички да излязат. „Мислех, че ще ни отвлекат. Тичах към щанд за тако, за да се скрия с хората там“, каза Медина. | БГНЕС