IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Евродепутатите подкрепят Андрес Ритер за следващ главен прокурор на ЕС

Окончателното гласуване ще се проведе през март

24.02.2026 | 07:50 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Евродепутатите от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи гласуваха вчера решение за избирането на Андрес Ритер (Германия) за следващия главен прокурор на ЕС.

В съобщение на ЕП по този повод се отбелязва, че Ритер по-рано получи първоначалната подкрепа на ЕП и на Съвета на ЕС. При днешното гласуване той бе подкрепен с 52 гласа "за", 10 бяха "против", а шестима се въздържаха. След окончателното гласуване през март Ритер ще заеме поста от ноември, предава БТА.

В края на миналата година ЕП изслуша четирима кандидати. Ритер беше назначен за заместник главен прокурор на ЕС през ноември 2020 г., а преди това е заемал различни длъжности в германската прокуратура, отбелязва ЕП.

Главният европейски прокурор се назначава по общо споразумение между ЕП и Съвета на ЕС. Действащият главен прокурор на ЕС Лаура Кьовеши беше назначена през октомври 2019 г. и седемгодишният й мандат не подлежи на подновяване след 31 октомври.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ритер ес евродепутати главен прокурор
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem