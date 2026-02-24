Евродепутатите подкрепят Андрес Ритер за следващ главен прокурор на ЕС

Евродепутатите от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи гласуваха вчера решение за избирането на Андрес Ритер (Германия) за следващия главен прокурор на ЕС.

В съобщение на ЕП по този повод се отбелязва, че Ритер по-рано получи първоначалната подкрепа на ЕП и на Съвета на ЕС. При днешното гласуване той бе подкрепен с 52 гласа "за", 10 бяха "против", а шестима се въздържаха. След окончателното гласуване през март Ритер ще заеме поста от ноември, предава БТА.

В края на миналата година ЕП изслуша четирима кандидати. Ритер беше назначен за заместник главен прокурор на ЕС през ноември 2020 г., а преди това е заемал различни длъжности в германската прокуратура, отбелязва ЕП.

Главният европейски прокурор се назначава по общо споразумение между ЕП и Съвета на ЕС. Действащият главен прокурор на ЕС Лаура Кьовеши беше назначена през октомври 2019 г. и седемгодишният й мандат не подлежи на подновяване след 31 октомври.