Как ракетата „Метеор“ дава на Европа стратегическа автономия

Основното предимство на „Метеор“ пред американските му аналози е голямата му „зона на безизходица“ – което означава, че след като бъде изстрелян, има много по-голяма вероятност за поражение.

„Метеор“ от MBDA е широко признат за една от най-способните ракети „въздух-въздух“ с обсег отвъд зрителния обсег (BVR), които са в експлоатация. Проектиран да доминира в далечни сражения срещу ценни и маневриращи цели, „Метеор“ е разработен, за да възстанови количественото предимство на европейските военновъздушни сили във въздушния бой. Определен не само от обсега, но и от устойчивата енергия на разстояние, „Метеор“ променя динамиката на съвременния въздушен бой.

Защо „Метеор“ е по-добър от повечето американски ракети?

Разработен от MBDA – европейски консорциум от Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Испания и Швеция – „Метеор“ влезе в експлоатация през 2010-те години. Ракетата е построена, за да замени или да превъзхожда по-старите полуактивни и ранни активни радарни ракети и е проектирана да противодейства на високоскоростни самолети, маневрени изтребители, самолети AWACS и самолети-танкери. „Метеор“ беше част от широк европейски стремеж за стратегическа автономност във въздушните бойни системи, пише Харисън Кас, старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

За разлика от ракетите с твърдо гориво, работещи с функция „boost and coast“, като AIM-120, „Метеор“ използва правореактивен двигател с възможност за регулиране на дросела. След първоначалното усилване, неговият правореактивен двигател поддържа задвижването през целия полет. Това осигурява непрекъсната тяга, а не спад на енергията. Резултатът е висока скорост дълбоко в зоната на задействане и голяма „зона на безизходица“ (NEZ). По същество целта на „Метеор“ има по-малък шанс да я изпревари или да я надхитри, поради по-голямата си маневреност в крайната фаза.

„Метеор“ разчита на активна радарна търсачка в крайната фаза. Актуализациите в средата на курса се извършват чрез връзка за данни от изстрелващия самолет, което означава, че „Метеор“ има способността „стреляй и забрави“ и може да регулира траекторията динамично.

Въпреки че точните данни за обхвата на „Метеор“ са класифицирани, публично обявеният обхват е над 100 километра. Но по-важният показател е NEZ, който е по-голям от конкурентите, като например американската AIM-9 Sidewinder. „Метеор“ е също така силно устойчив на контрамерки и е оптимизиран за атаки на голяма височина и висока скорост.

„Метеор“ дава стратегическа автономност на Европа

„Метеор“ вече е интегриран или планиран за Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Saab Gripen и F-35 (с британския и италианския флот). Стратегическото значение тук е, че военновъздушните сили на НАТО и съюзниците ще споделят обща висококачествена способност за борба с ракети (BVR).

Тактически, „Метеор“ принуждава противниците да атакуват от по-далечно разстояние и да стоят по-ниско или извън обхвата на атаката. Това е идеално за противодействие на големи самолети, като AWACS, ISR и танкери, както и на вражески изтребители преди сливането. „Метеор“ също така се възползва от мрежови цели, работейки най-добре, когато е сдвоен с радар AESA, сигнализация AWACS и мрежи за данни. Възможностите на „Метеор“ доведоха до промяна в доктрината за борба с ракети, разширявайки парадигмата „първи изстрел, първо убийство“ и променяйки смятането в оспорваното въздушно пространство. В крайна сметка, „Метеор“ прави управлението на енергията по-малко решаващо от характеристиките на ракетите.

„Метеор“ засилва европейската автономност във въздушните бойни способности и намалява зависимостта от американската верига за доставки на AIM-120. Това увеличава доверието в възпиращите сили в мисиите на НАТО за въздушно патрулиране, което е особено важно в балтийските и скандинавските театри на военните действия. В близко бъдеще интеграцията на F-35 може значително да увеличи предимството на НАТО в борбата с препятствията (BVR), а ракетата ще става все по-важна, тъй като въздушният бой става все по-ориентиран към сензори, мрежов и дистанционен. Очаква се „Метеор“ да повлияе на дизайна на въздушни бойни ракети от шесто поколение.

Взети заедно, „Метеор“ не е революционен, защото лети по-далеч, а защото пристига с енергия. В съвременния въздушен бой, където откриването често се случва много преди визуален контакт, характеристиките на ракетата определят оцеляването. „Метеор“ засилва възпиращата позиция на военновъздушните сили на НАТО, като повишава цената на навлизането в оспорвано въздушно пространство.