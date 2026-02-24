Кой е куца патка и какво разкрива писмото на Мусолини до Хитлер?

1 / 5 / 5

Когато Бенито Мусолини се среща с Адолф Хитлер през април 1944 г., италианският диктатор имал в джоба си списък с искания, които разкриват степента на неговата зависимост от германския лидер, докато съюзниците обръщат хода на Втората световна война.

Мусолини се оплаква, че настояването на Хитлер за обучение на италиански войници в Германия рискува да нарани италианското "национално достойнство" и че е разстроен от нацистите, налагащи използването на немски език в части от Северна Италия.

Последното искане в списъка му е било Хитлер да му помогне да си възвърне "престижа" в Италия.

Прозрение за неравностойните отношения между двамата диктатори се появи благодарение на изземването на оригиналния ръкописен списък от италианската полиция, точно преди той да бъде продаден на търг на чуждестранен купувач от частен собственик в Италия.

"Вярваме, че има много подобни документи от архива на Мусолини в частни ръце в Италия и сега следим отблизо какво се предлага за продажба, за да ги върнем за държавния архив на Италия", каза източник от италианската карабинери, цитиран от The Times.

Петте страници бележки, подписани с буквата "М", са написани година след като Мусолини е свален от власт през 1943 г. от краля на Италия, докато съюзническите сили нахлуват в Сицилия и се готвят да се пробият с бой нагоре по Италия.

Отведен на север от страната от нацистите, Мусолини е назначен за глава на марионетната Италианска социална република, управляваща част от Северна Италия, докато германските войски се изправят срещу настъпващите съюзници.

По времето, когато пътува, за да се срещне с Хитлер на 22 април 1944 г. в замъка Клесхайм близо до Залцбург в Австрия, Мусолини не е бил в състояние да предявява претенции към своя фашистки съюзник.

"Това беше мрачен момент за Мусолини и списъкът е важно доказателство за това", каза Денеб Тереза ​​Чезана, ръководител на регионалния архив в Пиемонт и Вале д'Аоста, където документът се появи отново.

Неназованият продавач на списъка се обърнал към екипа на Чезана, за да получи разрешение за износ, преди да го пусне на търг.

"Разпознахме почерка и се обадихме на карабинерите", каза Чезана.

Автентичвостта е потвърдена от съдебни експерти, каза служител на карабинерите. "Смятаме, че това е един от документите, изгубени при разпръскването на архива на Италианската социална република в хаоса на 1945 г. в края на войната", допълни служителят.

"Документът показва как Хитлер не е вярвал на Мусолини да обучава собствените си войски и е искал те да бъдат обучавани в Германия", обясни Кристиан Гьошел, историк от Манчестърския университет. "Хитлер е виждал Мусолини като куца патка и вече не го е харесвал. Документът показва, че Мусолини е в отбранителна позиция и иска германците да спрат да се намесват в делата на Италианската социална република. Проблемът беше, че някои германски служители искаха да продължат да сътрудничат с Мусолини, докато други просто искаха да окупират републиката. Хитлер с удоволствие ги остави да се конкурират, а Мусолини очевидно не разбира това преди срещата. Историците са наясно с това, но този документ добавя нюанс."

Джовани Фасанела, писател, който е изучавал италианските военни архиви, каза, че копие от документа може да се намира в Британския национален архив в Кю, Лондон.

"Британците и американците свършиха невероятна работа, като фотографираха италианските архиви през 1945 г., преди много документи да изчезнат в частни ръце, така че този списък може би вече е някъде на рафт в Кю", каза той.