Правнук на Мусолини: Фашизмът в Италия не беше толкова лош

Потомък на Бенито Мусолини твърди, че демократичните му права са застрашени, след като протестиращи го спряха да промотира нова книга, в която той казва, че италианският фашизъм не е бил чак толкова лош.

Кайо Мусолини, правнук на диктатора, заяви, че е жертва на цензура, след като промоционалните му автограф-сесии в кметствата в Кампаня и Сала Консилина в Южна Италия бяха отменени след протести.

"Аз пиша история, а те се опитват да ме спрат, което не е демократично", каза той, цитиран от The Times.

Отмяната на събитията беше спънка в иначе успешното книжно турне, обхващащо 40 места в Италия, много от които бяха организирани от кметове в кметства, което отразява трайната привлекателност на Мусолини в Италия.

Кайо Мусолини каза, че книгата му "Мусолини и възходът на фашизма: Неразказаната история" показва, че диктаторът е бил демонизиран несправедливо.

"Оскар Уайлд е казал: "Единственият ни дълг е да пренапишем историята", заяви той, добавяйки: "Моята книга унищожава 80 години лъжи."

57-годишният бивш подводничар и ръководител в отбранителната индустрия е внук на Виторио Мусолини, филмов продуцент и син на фашисткия лидер.

В книгата Кайо твърди, че възходът на Мусолини на власт през 1922 г. е отговор на комунистическото насилие в Италия и риска от революция от руски тип.

"Насилието по това време идва отляво, а фашизмът е реакция на това", твърди той.

Въпреки че Мусолини е изключил евреите от обществения живот съгласно расовите си закони от 1938 г., диктаторът е бил нещо добро за италианските евреи, твърди неговият потомък.

"Противно на общоприетото схващане, той не е бил антисемит. Много евреи са го придружавали в похода му към Рим през 1922 г. и са му били дадени важни роли в неговото правителство", обяснява Мусолини, добавяйки, че диктаторът е имал еврейска любовница, Маргерита Сарфати.

Той каза, че фашисткото правителство на Италия е помогнало на евреи, бягащи от Европа през 30-те години на миналия век, да отплават от Триест до Палестина.

"След като стигнали там, те често били обстрелвани и връщани обратно от британците", каза той.

Расовите закони, каза той, са били "огромна грешка", наложена на Мусолини от неговия съюзник Адолф Хитлер.

Възгледът на Мусолини за историята беше оспорен от италианския писател Алдо Кацуло, който публикува книгата си "Мусолини, шефът на бандата: Защо трябва да се срамуваме от фашизма" през 2022 г.

"Мнозина са убедени, че Мусолини е правил всичко както трябва до 1938 г., но дотогава той вече е провокирал смъртта на политическите си опоненти. Расовите закони са естествен резултат от фашизма, в който идеята за раси и нации, претендиращи за превъзходство, е имплицитна", каза Кацуло пред The ​​Times.

Мусолини твърди, че прадядо му е прилагал расовите закони само с половин уста.

"Те са били прилагани меко, по италиански начин, поради което еврейският писател Примо Леви е успял да завърши университет през 1941 г.", каза той.

Едва през 1943 г., когато дучето е свален и Германия окупира Италия, евреите са депортирани от Италия в лагери на смъртта, твърди Мусолини.

Кацуло обаче смята, че няма "ако" или "но" когато става въпрос за двугодишното управление на Мусолини, което приключва през 1945 г., когато той е линчуван от партизани, докато съюзниците нахлуват в Италия.

"Съдите за режима по неговите резултати, а този на Мусолини се провали по всички показатели. Той унищожи свободата, остави италианците без спестявания в края на войната и беше победен военно, плюс моралното поражение от съюза с Хитлер", каза той.

Двама от потомците на Мусолини са навлезли в политиката. Ракеле Мусолини, внучка на диктатора, е общински съветник в Рим, докато друга внучка, Алесандра Мусолини, е била евродепутат.

Но въпреки краткия период като съветник по отбраната в партията на Джорджия Мелони, преди тя да стане министър-председател, Кайо Мусолини каза, че не планира кариера в политиката и вместо това е решен да изясни нещата относно италианския фашизъм, като предстои да напише още книги.

Той каза, че прадядо му би одобрил президента Тръмп.

"Подобно на Мусолини, Тръмп има страната си присърце и подобно на Мусолини се бори с рака на социализма и разобличава корупцията. Мусолини направи същото."