Ново AI видео от Тръмп, в което бута и бие канадски хокеисти

Мъжкият отбор спечели златен медал за пръв път от 1980 г.

24.02.2026 | 17:00 ч. 11
Donald J. Trump, Truth social

Американският президент Доналд Тръмп отново пусна AI видео, в което удря канадски хокеист на лед, след като отборът на САЩ спечели златния медал на финала на Зимните олимпийски игри в неделя.

Едноминутното видео, публикувано в акаунта на Тръмп в Truth Social в ранните часове на понеделник сутринта, показва как президентът се пързаля с костюм и вратовръзка, бута канадски играчи, преди да си свали ръкавиците и многократно да удря един от тях в лицето.

Във видеото Тръмп вкарва гол и е прегръщан от играчите на САЩ.

Мъжкият отбор по хокей на лед на САЩ победи Канада с победа в продължения, спечелвайки на отбора първи олимпийски златен медал в спорта след победата им над Съветския съюз през 1980 г.

Имаше дори предположения, че тръмп ще присъства на финала в Милано. Видеоклип на Каш Пател, неговия директор на ФБР, който пие бира и празнува с играчите на САЩ след мача, се разпространи в социалните медии, но Тръмп в негов стил каза, че няма да лети до Италия, за да се "мотае на Олимпиадата".

Още в неделя вечерта Тръмп поздрави националния отбор, като похвали не само хокеистите, но и цялостното представяне на американските спортисти. "Побеждаваме твърде много, просто не е честно“, заяви Тръмп. Американските атлети спечелиха 12 златни, 12 сребърни и девет бронзови медала на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Финалът беше дългоочакван предвид неотдавнашния спаринг между Тръмп и Марк Карни, канадския премиер, както и заплахите от страна на републиканеца да направи северния си съсед 51-ви щат.

Карни отхвърли предложението за анексиране, заявявайки, че Канада "не е за продан“.

Канадците реагираха, като освиркваха националния химн на САЩ по време на професионални баскетболни и хокейни мачове, чиито лиги включват отбори от двете страни.
Отборът на САЩ беше освиркан, когато играчите се отправиха към леда в началото на финалния мач.

Доналд Тръмп хокей AI видео Олимпиада Милано-Кортина златен медал
