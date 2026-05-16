Барбара Палвин и Дилън Спраус очакват първото си дете

Супермоделът Барбара Палвин се появи в зашеметяваща синя рокля на фестивала в Кан, но не роклята беше акцентът на появата ѝ.

Унгарската красавица всъщност дебютира гордо на събитието своята първа бременност.

Бившият „ангел“ на Victoria's Secret и американо-италианският актьор Дилън Спраус се ожениха през 2023 г., с което запечатаха идиличната си връзка.

32-годишната Палвин предизвика истински фурор с присъствието си, ставайки център на вниманието, след месеци на слухове, че може би чака първото си дете.

Слизайки по стълбите на хотел „Мартинес“ в Кан, Барбара изглеждаше впечатляващо в небесносиня рокля с квадратно деколте и дълга пола, завършена с пера. Изпъкналият ѝ корем обаче потвърди слуховете, които циркулираха в заглавията от април – тя е бременна с първото си дете. Красавицата галеше коремчето си, а лицето ѝ отразяваше сладка и доволна усмивка.

Източник: Tialoto.bg