Новата руска ракета Р-77М ли стои зад унищожаването на украински F-16

След съобщенията от 15 май, че изтребител Су-35 на руските въздушно-космически сили е постигнал първото в историята на този тип самолет поразяване на западен изтребител – украински F-16, анализаторите широко спекулираха относно възможните условия на сражението. Малко се съобщаваше относно сражението, освен че е била изстреляна ракета "въздух-въздух" с активно радарно насочване, за да унищожи целта извън визуалния обсег, и че изстрелването на ракетата е било записано от украински канали за наблюдение. Украинските единици F-16 бяха принудени да възприемат радикално различни тактики, за да могат да оперират във военна зона, доминирана от много по-способни изтребители като Су-35, включително ограничаване на полетите до ниски височини, за да се създаде наземно зашумяване, което намалява ефективността на руското радарно проследяване и ракетните търсачи, и опериране далеч зад фронтовите линии, за да се сведе до минимум броят на сраженията, пише MWM.

Несигурността около вида оръжие, използвано за свалянето на F-16, повдигна вероятността Су-35 да е бил оборудван с нов тип ракета,

срещу която обичайните украински тактики за избягване не са били ефективни. През юли 2025 г. беше потвърдено, че ракетата „въздух-въздух“ с активно радарно насочване R-77M е започнала да се използва за въоръжаване на изтребителите и е разработена, за да предостави основно противовъздушно оръжие, което да замести остаряващите R-77-1 и R-27. Смята се, че R-77M е значително по-способна да поразява цели на ниска височина на екстремни разстояния, тъй като не само обхватът ѝ е почти двойно по-голям от този на R-77-1, но и използва AESA радар в самонасочващата се глава, за да осигури по-голяма устойчивост на заглушаване и по-дълго фиксиране на целта. Ракетата също така използва активна фазирана антенна решетка, за да осигури по-пълна и по-широка картина на целта, което прави избягването ѝ много по-трудно дори за маневрени цели с размерите на изтребител.

Много закъснялото въвеждане в експлоатация на R-77M закъсняло е намалило разликата в характеристиките между способностите за въздушен бой на далечно разстояние на Су-35 и най-добрите китайски и американски изтребители от четвърто поколение, като J-16 и F-15EX. Въпреки че радарът на Су-35 е значително по-малко усъвършенстван от тези на най-новите му китайски и американски аналози, неговият огромен размер, около три пъти по-голям от този на радара на F-35, е помогнал да се компенсира това, позволявайки на самолета да оперира без голяма зависимост от системите за ранно предупреждение и контрол във въздуха (AEW&C), които Русия разполага в ограничен брой. Ако се потвърди, че R-77M е бил основен фактор за улесняване на свалянето, това може да принуди украинските изтребителни единици да преразгледат оперативното си планиране, което потенциално може да доведе до ограничаване на операциите още по-далеч зад фронтовите линии, за да се избегнат сражения. Макар да се очаква R-77M да служи като основна ракета „въздух-въздух“ за флота от изтребители от пето поколение Су-57, остава неясно в какъв мащаб ще бъдат финансирани доставките за оборудване на изтребители от четвърто поколение като Су-35. Ефективната демонстрация на превъзходството ѝ в бой по време на военните действия обаче би могла да доведе до значително по-голямо финансиране поради очевидния потенциал на ракетата да революционизира характеристиките на Су-35.