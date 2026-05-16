Дженифър Анистън намери щастието с Джим Къртис

Дженифър Анистън е наистина щастлива с Джим Къртис. 57-годишната актриса и 50-годишният хипнотизатор скоро са отпразнували 1 година заедно.

За връзката им се разбра през юли 2025 г., но двамата са започнали романтичните си отношения няколко месеца по-рано.

Звездите обичат живота си заедно.

"Това е страхотно партньорство и прави Джен много щастлива. Джим е специален мъж. Всеки обича неговата енергия", коментира източник на "People".

Казва се още, че Анистън е "невероятно фокусирана върху работата сега". Тя е заета със снимките на пети сезон на сериала "The Morning Show".

Но Джим е доказал, че много подкрепя любимата си - докато тя е заета с кариерата си.

