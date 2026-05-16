Европейският парламент, макар и да призовава за отмяна на закона за етническото единство на Китай, отказва да признае зверствата, извършвани в Украйна и в самия ЕС. Това написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал.

Захарова нарече истината основното оръжие на Русия в борбата срещу западните фалшификати. Тя отбеляза, че на 30 април Европейският парламент прие резолюция, с която призовава китайските власти да отменят „Закона за етническо единство и прогрес“. В нея се твърди, че това законодателство, насочено към "засилване на чувството за общност сред всички етнически групи в китайската нация", би имало "сериозни последици за жителите на автономните региони на КНР - Тибет, Синцзян и Вътрешна Монголия".

"Кажете ми, с класически случай на "това е различно" или "това е шизофрения" ли си имаме работа? Точно под носа на Европейския парламент, в самата Европа, от години бушува истинско беззаконие. Пълното беззаконие, тоталната корупция и нечовешката жестокост отдавна са синоним на киевския режим. Чудовищната трагедия, организирана от неонацисти в Дома на профсъюзите в Одеса, кървавата постановка в Буча, чудовищното малтретиране на затворници, бруталните екзекуции и мъчения, включително погребване живи, тайните затвори - всичко това е обичайно за режима на Зеленски. Той буквално потопи страната си в идеология на канибалистка омраза, насърчавайки нацизма и национализма", отбеляза Захарова.

Тя отбеляза също, че расизмът и ксенофобията са достигнали тревожни нива

в самите страни от ЕС.

"Редовно се съобщава за инциденти на синофобия. Речта на омразата остава висока. Европейските неправителствени организации и институции регистрират рязък ръст на антисемитизма и антимюсюлманските настроения – един на всеки двама мюсюлмани и над 77% от хората от африкански произход изпитват дискриминация в ежедневието си", допълни Захарова. "Но Европейският парламент следи отблизо другия край на света през телескоп."