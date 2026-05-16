Мондиал 2026: нови притеснения около провеждането на турнира

Международната федерация на професионалните футболисти (FIFPRO) изразява нови опасения относно тазгодишното Световно първенство, след публикуването на проучване, което предупреждава за опасно високи температури по време на турнира, съобщават световните агенции.

Анализ на научния екип World Weather Attribution оценява, че около една четвърт от 104-те мача, които ще се проведат в САЩ, Канада и Мексико, вероятно ще се състоят при условия, надвишаващи праговете за безопасност на FIFPRO. Прогнозира се, че около пет мача потенциално могат да бъдат отложени поради опасни условия.

Изследователите отбелязват, че нивата на риск се оценяват на двойно по-високи от тези, регистрирани по време на Световното първенство през 1994 г. в САЩ.

Проучването разгледа местата на мачовете и часовете на начало и изчисли "температурата на мокрия термометър" (WBGT) – индекс, който измерва колко лесно човешкото тяло може да поддържа стабилна температура. Освен температурата на въздуха, WBGT отчита и влажността, интензивността на слънчевата радиация и вятъра – фактори, които влияят върху ефективността, с която тялото се охлажда чрез изпаряване на потта.

Медицинският директор на FIFPRO Винсент Гутебарж заяви, че прогнозите на проучването са в съответствие с изчисленията, публикувани от FIFPRO през 2023 г.

"Оценките оправдават прилагането на редица стратегии за смекчаване на риска, насочени към по-добра защита на здравето и представянето на играчите, когато са изложени на условия с висока температура", каза той.

FIFPRO препоръчва въвеждането на защитни мерки,

когато WBGT надвиши 26 градуса по Целзий, и призовава мачовете да бъдат отлагани, когато той надвиши 28 градуса, което приблизително съответства на температура на въздуха от 36 градуса при ниска влажност и 30 градуса в среда с висока влажност.

ФИФА съобщи на Ройтерс, че е разработила план за управление на риска, който включва мерки като триминутни почивки за хидратация през всяко полувреме, инфраструктура за охлаждане за фенове и играчи, коригирани цикли на работа и почивка, както и подобрена медицинска готовност. „ФИФА е ангажирана с опазването на здравето и безопасността на играчите, съдиите, феновете, доброволците и персонала“, заяви световната футболна федерация.

Крис Мълингтън, анестезиолог в Империал Колидж Лондон, предположи, че високите температури по-скоро ще повлияят на представянето на играчите, отколкото да предизвикат истински медицински спешни случаи.

"Това ще бъде по-скоро проблем с представянето, отколкото с здравето", каза той. "Играчите са високопроизводителни спортисти и ще са се аклиматизирали. Ще видите, че играчите сами регулират темпото си. Поведенческата терморегулация е много трудна за преодоляване."

Той добави, че в крайна сметка това може да доведе до "по-консервативен футбол".

Три от 16-те места за мачове са с климатизация, но повече от една трета от мачовете, при които съществува риск от превишаване на прага от 26 градуса по скалата WBGT, са насрочени да се играят на открити стадиони, включително тези в Маями, Канзас Сити, Ню Йорк и Филаделфия.

Сред тези мачове е финалът на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, където вероятността за превишаване на прага от 26 градуса по WBGT е 12%, а вероятността за достигане на 30 градуса – 3%.

Фридерике Ото, климатолог в Империал Колидж Лондон и ръководител на World Weather Attribution, заяви, че резултатите подчертават необходимостта ФИФА да преразгледа графика на бъдещите турнири, особено в топлите региони.