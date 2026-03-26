Щети по манастири в Атон след труса в Гърция, свещеници го описват като "необичаен" ВИДЕО/СНИМКИ

Множество вторични трусове цяла нощ тормозиха Гърция след силното земетресение, което бе усетено и у нас. Има и щети върху манастири в Атон.

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център първият трус е бил с магнитуд 4.9 по скалата на Рихтер, а според Националния ни институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) – БАН е бил малко по-силен - с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер.

От снощи до тази сутрин са регистрирани множество вторични трусове. Осем минути след голямото земетресение, в 21:16 ч., в същия район е възникнал вторичен трус с магнитуд 2,9, с дълбочина на огнището 13 км, а след 21:20 ч. са последвали още три, по-силни, с магнитуд 3, 3,4 и 3,2. Най-силният от тях е бил 3.5 по скалата на Рихтер.

Те обаче не са усетени у нас.

Съобщава се за незначителни щети на няколко исторически сгради.

Кадри, заснети от охранителна камера, показват точния момент на труса, подчертавайки както интензивността, така и обезпокоителния звук, който го е съпътствал.

Кадри показват, че пукнатини са се появили в по-стари структури в Кариес, административния център на Света гора в Атон. В Светия манастир Есфигмен, част от полилей се е отделила вътре в църквата, а пукнатини са се появили по купола на манастира.

Монасите също така съобщиха за щети по скитове и килии на полуострова, много от които са построени преди векове и са особено уязвими на сеизмична активност.

Поклонниците, преживели земетресението, го описаха като необичайно продължително, придружено от силен бучащ шум, който засилил тревогата.

"Земетресението беше доста силно и усетихме, че вибрацията идва отдолу нагоре. Беше продължително и ни уплаши. Полилеите се клатеха, а някои малки предмети падаха. Последваха земетресения с по-кратка продължителност и по-малка сила. Като цяло има щети", заявиха монасите пред Voria.gr

Ефтимиос Лекас, професор по управление на природни бедствия и президент на Гръцката организация за планиране и защита при земетресения, заяви, че няма непосредствена причина за безпокойство. Той потвърди, че земетресението е с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер и дълбочина на огнището приблизително 10,5 километра.

Лекас обясни, че регионът е преживял серия от подобни трусове през последните две години, описвайки последното събитие като част от продължаваща сеизмична последователност, а не като изолиран инцидент.

"Въпреки че земетресението не е било специално очаквано, то попада в модела на активност, наблюдаван в района през последните 22 месеца", каза той, добавяйки, че явлението продължава да се наблюдава от експерти.

Властите и сеизмолозите продължават да оценяват ситуацията, но досега няма съобщения за пострадали.

Атон, манастирска общност, включена в списъка на ЮНЕСКО, е известна със своята историческа архитектура, голяма част от която датира от векове и може да бъде податлива дори на умерена сеизмична активност.