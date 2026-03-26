ЦСКА може да изпусне Ето'о без пари

Полузащитникът на ЦСКА Джеймс Eтo’o може да се превърне в свободен агент през лятото и интересът към него расте. Това ще стане, ако не подпише нов договор с клуба.

Медиите в Белград не спират да тръбят, че сериозен интерес продължава да проявява Цървена звезда. Грандът от Белград в момента работи усилено върху лятната си селекция. И една от опциите за подсилване е именно звездата на ЦСКА.

Джеймс има на сметката си 4 гола и 8 асистенции.

Допълнителен плюс е, че има български паспорт и може спокойно да играе във всяка страна от ЕС. Това спестява и процедурите по ваденето на документи за работа.

