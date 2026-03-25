Защо Тръмп изведнъж се опитва да спечели най-близкия съюзник на Путин?

В продължение на години беларуският президент Александър Лукашенко беше третиран във Вашингтон като недосегаем, авторитарен владетел, подкрепян от Москва, чиято територия помогна за започването на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Политиката на САЩ се основаваше на изолация: санкции, дипломатическо замразяване и подкрепа за беларуската опозиция, пише Newsweek.

Този консенсус сега се променя. През последните седмици администрацията на Тръмп даде сигнал за размразяване на отношенията, като изпрати специален пратеник в Минск, облекчи избрани санкции и повдигна перспективата за среща между президента Доналд Тръмп и Лукашенко на американска земя.

В същото време Лукашенко се стреми да се представи като новозначим фактор, като казва на посещаващите го американци, че иска да обсъди не само Украйна, но и по-широки конфликти, и намеква, че има идеи, свързани с Иран.

Това не е морална преоценка на Лукашенко. Това е стратегически залог. Администрацията на Тръмп тества дали най-близкият съюзник на Русия може да бъде превърнат в лост за влияние в момент, когато конвенционалните дипломатически инструменти не дават резултат.

Пратеникът на Тръмп за Беларус, Джон Коул, е направил няколко посещения в Минск, фокусирани върху осигуряването на освобождаването на политически затворници – една от малкото отстъпки, които Лукашенко може да предложи бързо, без да отслаби хватката си върху властта.

След срещата на Коул с Лукашенко на 19 март Беларус освободи 250 затворници като част от споразумение, свързано с облекчаване на санкциите.

За Вашингтон логиката е ясна. Освобождаването на затворници предоставя хуманитарно оправдание за ангажимент с дълго изолиран режим.

По-важното е, че те отварят отново канал за комуникация, който до голяма степен е затворен от 2022 г., с потенциал да възстанови по-пълноценни дипломатически операции в момент, когато преките канали с Москва са ограничени.

Въпросът със затворниците е отправна точка. Вашингтон ще спечели по-голям достъп, ако ходът му се отплати. Реакцията на Москва към размразяването на отношенията между Минск и Вашингтон е показателна. Руската служба за външно разузнаване (СВР) предупреди през февруари за предполагаеми западни усилия да отслабят съюза на Беларус с Русия, което е непряко признание, че Минск вече не се третира като сигурен актив.В същото време Кремъл избягва да атакува директно инициативата на Тръмп – сдържаност, която предотвратява ескалация на напрежението с Вашингтон точно когато Москва има достъп до ухото на американския президент по въпроса за Украйна. Беларус е от централно значение за стратегическата позиция на Русия. Тя граничи с държави от НАТО и с Украйна и изигра пряка роля в ранните етапи на инвазията. Макар беларуските войски официално да не са влезли в бой на фронтовата линия, страната остава дълбоко интегрирана във военните усилия на Русия, от логистиката до инфраструктурата.

Украински официални лица твърдят, че тази роля се разширява. Президентът Володимир Зеленски обвини Русия, че използва беларуска територия за засилване на операциите с дронове срещу северна Украйна – една от причините Киев да наложи санкции на Лукашенко и да затвърди позицията си спрямо Минск.

Дори ограничено отваряне от страна на САЩ би могло да има тежест. Лукашенко, който вярва, че има опции, разполага с повече пространство за маневриране в орбитата на Русия, което внася несигурност в отношенията, които Кремъл предпочита да държи под строг контрол, и представлява още един натиск за прекратяване на войната в Украйна. Лукашенко отдавна се опитва да се позиционира като посредник между Русия и Запада. В миналото той е бил домакин на преговори и периодично е предлагал да посредничи в преговори, включващи Москва, Киев и Вашингтон.

Неговата позиция не се е променила. Но готовността на Вашингтон да се ангажира с нея се е променила. Срещите на Коул в Минск излязоха извън рамките на двустранните въпроси и включиха обсъждане на Украйна и по-широки геополитически въпроси.

За Тръмп привлекателността на среща с Лукашенко е ясна. Лукашенко е един от малкото лидери с пряк достъп до Владимир Путин и с мотив да демонстрира своята полезност.

В дипломатическия пейзаж, където преките канали между САЩ и Русия са напрегнати, особено поради действията на Тръмп в Иран, Куба и Венецуела, Беларус предлага потенциално решение.

Минск би могъл да помогне за излизане от задънената улица в търсенето на мир в Украйна – основен приоритет на Белия дом откакто Тръмп се върна на власт през януари 2025 г.

Но рисковете са също толкова ясни. Приоритетът на Лукашенко не е разрешаването на войната в Украйна, а максимизирането на собствената му автономия, легитимност и икономическо облекчение.

Сътрудничеството с Вашингтон може да послужи на тези цели, без да променя ориентацията на Беларус към Москва. Отдавна той балансира между Русия и Запада, за да изтръгне отстъпки и от двете страни.

Минск също изглежда се позиционира като по-широк дипломатически играч. По време на посещението на Коул Лукашенко повдигна не само въпроса за Украйна, но и по-широки проблеми, включително Иран.

Беларуските държавни медии по-късно съобщиха, че той е предложил свой собствен сценарий за прекратяване на конфликта, без да дава подробности. Предложението да посредничи между Вашингтон и Техеран се конкурира с желанието на Москва да бъде посредник за мир в Иран.

Като се включва в множество конфликти, Лукашенко дава сигнал, че Беларус трябва да се разглежда като нещо повече от еднократен задкулисен канал и полезен дипломатически играч за Вашингтон.

Но това също така увеличава риска за САЩ.

Беларуският канал може просто да предава послания, съобразени с интересите на Кремъл, като в същото време позволява на Лукашенко да си осигури облекчаване на санкциите и известна легитимност в замяна на ограничени отстъпки, като например освобождаване на затворници.

Тристранно напрежение

Омекналият подход на САЩ също е в противоречие с променящата се политика на Украйна спрямо Беларус.

Киев е заел по-твърда позиция, налагайки санкции на Лукашенко и предупреждавайки за „специални последствия“ в отговор на ролята на Беларус в подкрепата на военните действия на Русия.

В същото време Украйна засили взаимодействието си с беларуската опозиция в изгнание, включително чрез срещи между Зеленски и опозиционната лидерка Светлана Цихановская.

Това отразява по-широка промяна: Украйна все повече разглежда Беларус като съучастник в руската агресия. Това е разминаване, което усложнява стратегията на Вашингтон. Докато администрацията на Тръмп проучва възможността за ограничено сближаване, Киев предприема стъпки за по-нататъшно изолиране на режима на Лукашенко.

Европейските съюзници заемат позиция между тези две, като самите те са разделени по въпроса как да взаимодействат с Беларус.

Санкциите рискуват да тласнат Беларус още по-дълбоко в орбитата на Русия, а ограниченото взаимодействие би могло да намали тази зависимост. Но нормализирането на отношенията би могло да укрепи авторитарния режим, без да промени стратегическата му ориентация към Кремъл.

Резултатът е фрагментиран западния подход, при който Вашингтон експериментира, Киев се съпротивлява, а Европа е разделена. В центъра на тази промяна стои един прост въпрос: взаимодействието с Лукашенко създава ли влияние върху Русия или просто му дава повече пространство за маневри. Отговорът зависи от това дали взаимодействието води до измерими промени, като например намалена военна интеграция с Русия или по-голяма дипломатическа независимост. Без това политиката рискува да стане до голяма степен символична.

Ако е така, Лукашенко би могъл да възвърне международната си легитимност и икономическо пространство за действие, като продължи да подкрепя военните усилия на Русия.

Вашингтон, от своя страна, би платил за достъп, без да спечели значимо влияние, което да доведе до дългоочаквани резултати с Русия и в Украйна.

Позицията на Тръмп отразява готовност да се изпробват неконвенционални варианти. Вместо да третира Беларус като необратимо свързана с Русия, администрацията проучва дали дори близък съюзник може да бъде частично използван като лост.

Това е прагматичен подход, но такъв, който противоречи на неотдавнашната история.

Лукашенко многократно е показвал, че може да изтръгне отстъпки, без да прави трайни стратегически промени. Путин, междувременно, затегна хватката на Русия върху Беларус, особено след протестите от 2020 г., които направиха Лукашенко по-зависим от подкрепата на Кремъл.

Това ограничава колко далеч може да стигне Минск, независимо от предложенията на Вашингтон.

Резултатът е тест.

Администрацията се опитва да намери лост за въздействие в ограничена среда, като използва ангажираността като инструмент, а не като одобрение. Дали това ще доведе до реално влияние или просто ще промени външния вид, остава неясно.

Ясно е, че всички страни виждат възможност. Вашингтон иска достъп. Лукашенко иска легитимност и облекчение.

Москва наблюдава отблизо, за да види дали някое от двете ще бъде за сметка на нея.