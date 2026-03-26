От трагедия до феномен: Наклонената църква в Гърция в град-призрак ВИДЕО

В планинския район Трикала, Гърция, някога тихото село Ропото се е превърнало в град-призрак, след като опустошително свлачище през 2012 г. принуди всички жители да се евакуират.

Много домове бяха разрушени или оставени несигурно кацнали на нестабилния склон. И все пак една забележителна структура не само оцеля, но и се превърна в световноизвестна туристическа дестинация.

Църквата "Дева Мария" (Панагия) беше отнесена повече от 200 метра надолу по планинския склон заедно с основите си по време на свлачището. Сега тя е наклонена на драматичните 17 градуса наляво - значително по-наклонена от известната италианската кула в Пиза, която се е килнала само на 3,97 градуса.

Това, което прави тази история още по-удивителна, е, че църквата е останала напълно непокътната в продължение на 14 години, без видими пукнатини по стените или конструкцията ѝ, въпреки екстремния ъгъл.

Сюрреалистично преживяване, което ще "ви замая"

Наклонената църква превърна Ропото в неочакван туристически магнит, привличащ посетители, травъл блогъри, градски изследователи и международни медийни екипи от цял ​​свят.

Хората влизат в църквата, изпълнени с любопитство и страхопочитание, докато се борят да се задържат изправени. Интензивният наклон създава дезориентиращо, почти замайващо усещане.

"Наклонът е невероятен, чувствате се замаян. Бяхме гледали видеоклипове, но не можехме да повярваме, докато не го видяхме на живо. Наистина трябва да го изпитате отблизо", каза учител в начално училище, който говори с AFP.

Друг млад посетител описа странното чувство:

"Продължавах да вървя към центъра и си мислех: "Ще падна, трябва да изляза..." Това създава много специална и уникална емоция."

От трагедия до популярен феномен

Това, което някога е било трагична сцена на разрушение, се е превърнало в една от най-сниманите и обсъждани дестинации извън утъпканите пътеки на Гърция. Църквата често се появява в международни репортажи, видеоклипове в YouTube и социални медии, като авантюристи тестват равновесието си в наклонения интериор.

Въпреки че селото остава изоставено, а земята все още нестабилна, църквата "Дева Мария" продължава да стои като мълчалив свидетел на силата на природата - и може би символ на устойчивост.

Тези, които обичат необичайни дестинации и оптични илюзии, които предизвикват сетивата, си заслужава да я посетят – въпреки че посетителите се съветват да се движат с повишено внимание поради нестабилния терен.

Бихте ли се осмелили да влезете в църква, която е наклонена повече от кулата в Пиза?