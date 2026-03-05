Международно летище в Азербайджан беше атакувано с дронове от Иран

Нападение с дронове бе извършено днес срещу международното летище в Нахичеван, съобщи азербайджанската информационна агенция АЗЕРТАДЖ.

Дрон, излетял от територията на Иран, се е взривил на летището, а друг дрон се е взривил в близост до училище в село Шакерабад, район Бабек. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и спешна медицинска помощ.

Междувременно иранският посланик е бил извикан в Министерството на външните работи на Азербайджан. "Категорично осъждаме атаките с дронове, извършени от територията на Иран, при които бяха нанесени щети по сградата на летището и бяха ранени двама цивилни", се казва в изявление на азербайджанското Външно министерство.

"Това нападение срещу азербайджанска територия противоречи на нормите и принципите на международното право и допринася за нарастване на напрежението в региона. Настояваме иранската страна в най-кратък срок да изясни случая, да предостави официално обяснение и да предприеме незабавни мерки, за да се предотврати повторение на подобни инциденти в бъдеще", се допълва в изявлението.

Азербайджан запазва правото си да предприеме съответни ответни действия и ще бъде връчена протестна нота на посланика на Иран.

Международното летище в Нахичеван се намира на около 10 километра от границата с Иран.

(БТА)

.

BREAKING: Iranian drone hits Nakhchivan, Azerbaijan. pic.twitter.com/waWvQPYoF4 — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026