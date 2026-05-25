Мистерия: Мъж се качи на грешен самолет и изчезна във Виена

Драматичен случай на изчезнал човек се разигра в австрийската столица: 80-годишният Меир Фурман се качи на грешен самолет, кацна във Виена и след това напусна летището. Следите му изчезнаха и полицията провежда интензивно издирване на възрастния гражданин.

Историята звучи невероятно, но е факт. Фурман искал да лети от Израел до Мюнхен, но се качил на грешен самолет, съобщава вестник "Krone". Вместо в Бавария, той кацнал в Австрия.

Според полицията 80-годишният мъж страда от загуба на паметта и дезориентация. Как се е озовал на грешен самолет в Израел, не е известно.

Навън без телефон и пари

Израелско-швейцарският гражданин пристигнал на летище Виена-Швехат в петък - без мобилен телефон, пари или кредитна карта. Той е видян за последно в метрополиса в събота вечерта. Оттогава няма следа от 80-годишния мъж.

Полицията е обезпокоена, че Фурман вероятно прекарва нощите си на открито. Служителите интензивно издирват изчезналия мъж. В допълнение към австрийската полиция, в издирването участват и израелската полиция и Министерството на външните работи.