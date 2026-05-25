9 мита за състоянието, познато като Синдром на поликистозните яйчници

PMOS (полиендокринен метаболитен овариален синдром) е новото наименование на PCOS (синдром на поликистозните яйчници).

• Предишното наименование, което предполага, че разстройството включва главно множество кисти на яйчниците, представя погрешно широкообхватно хормонално и метаболитно въздействие.

• Други погрешни схващания са довели до чувство на неудовлетвореност, страх и забавена диагноза. Експертите се надяват, че промяната на наименованието ще помогне.

Синдромът на поликистозните яйчници (PCOS) има ново име - полиендокринен метаболитен овариален синдром (PMOS). Състоянието отдавна е едно от най-неразбраните хормонални проблеми и объркването може да бъде свързано и с името му.

Засягайки около 1 на 8 жени по света, PMOS възниква, когато яйчниците, а в някои случаи и надбъбречните жлези, произвеждат твърде много андрогени (полови хормони като тестостерон, които обикновено са в по-високо ниво при мъжете).

Новото име, което ще бъде въведено постепенно през следващите три години, по-точно описва състоянието като сложно ендокринно и метаболитно, което може да повлияе на менструалния цикъл, плодовитостта, кожата, косата, теглото, настроението, съня и дългосрочното здраве.

Разпространяването на това послание сред обществеността ще изисква известна работа, но е важно: Постоянните погрешни схващания за състоянието, включително едно, свързано с думата "поликистозен" в предишното му име, са довели до пропуснати възможности за диагностициране и страх и разочарование в пациентите.

Ето 9 често срещани мита за PCOS и научно обосновани факти за PMOS.

Мит №1: Кистите на яйчниците са основният проблем при PMOS

Думата "поликистозен" в името караше PCOS да звучи така, сякаш става въпрос главно за наличието на много кисти в яйчниците. "Полиендокринен" измества фокуса към това, което експертите сега казват, че е по-важно - по-широки хормонални и метаболитни промени.

"Предишното име се фокусираше само върху един аспект - репродуктивния", казва д-р Ануджа Докрас, професор по женско здраве. "С напредъка в разбирането на това състояние, новото име е по-изчерпателно".

Думата "киста" също предизвиква ненужно безпокойство, според д-р Хедър Хъдълстън, която е специалист по репродуктивна ендокринология и безплодие в Сан Франциско. Тя казва, че много хора чуват "киста" и веднага си вадят заключението, че нещо ненормално се случва в яйчника им, което може да причини болка, разкъсване или да се нуждае от лечение.

"Всъщност, яйчникът с PCOS/PMOS не съдържа "кисти", а по-скоро назрели фоликули, които са нормални структури в яйчника, въпреки че много жени, страдащи от този проблем, имат повече фоликули от средното", обяснява д-р Хъдълсън.

Ето защо новото име е много важно. То не премахва яйчниковата част от състоянието - просто казва ясно, че има и други фактори.

Мит №2: PMOS е само проблем с менструацията

Нередовната менструация е често срещана причина дамите да открият, че може да имат PMOS. Но състоянието може да има последици далеч отвъд менструалния цикъл.

Въпреки че старото име кара състоянието да звучи преди всичко като гинекологичен проблем, хормоналният дисбаланс, който е ключова част тук, може да наруши и метаболитните функции. Това често може да доведе до инсулинова резистентност, висок холестерол и повишено натрупване на мазнини в средната част на тялото.

