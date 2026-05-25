Поредни тежки катастрофи у нас, жена загина край Симитли

Двама души са пострадали край Разград

25.05.2026 | 16:07 ч.
Снимка: Pixabay/Rico_Loeb

Тежка катастрофа е станала на пътя между Симитли и Благоевград, при която е загинала жена на място, потвърдиха за БНТ от ОДМВР - Благоевград.

Жена загина при тежка катастрофа на главен път Е-79. Инцидентът е станал днес около 14,55 часа, след Симитли в района на разклона за село Черниче. 60-годишна жена от София управлявала лек автомобил и при изпреварване се е блъснала в друг лек автомобил. Навлязла е в лентата за насрещно движение и се е ударила в товарен автомобил, който бил паркиран на отбивката на пътя. 

Водачката е загинала на място. Пътят е затворен в двете посоки. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут от полицейските служители, а товарните автомобили изчакват на място.

Двама души са пострадали при катастрофа край Разград

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е подаден на телефон 112 около 13:00 ч. днес. 

Инцидентът е станал на околовръстния път на Разград, в района на бившите поделения - Жандармерията и полка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Лек автомобил "Фолксваген Тигуан", управляван от 39-годишна жена, която е пътувала сама в посока към т.нар. Виетнамски общежития, е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в "Опел Астра".

В другия автомобил са пътували 76-годишен мъж и 75-годишната му съпруга, предава Дарик. Те са откарани в МБАЛ - Разград, където се изяснява състоянието им.

Тагове:

катастрофа жертва ранени Благоевград Разград
