Великобритания е "готова да подкрепи отбраната" на Саудитска Арабия, увери британският премиер Киър Стармър принц Мохамед бин Салман, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"Допълнителни британски изтребители, хеликоптери и разрушител се изпращат в региона, а Обединеното кралство е готово да подкрепи отбраната на Кралство Саудитска Арабия, ако това бъде необходимо“, заявил е Стармър, според говорителка на британското правителство.

Петролната монархия беше мишена на няколко удара от началото на конфликта в Близкия изток, започнал с ударите на САЩ и Израел срещу Иран, който нанася ответни удари, особено в Персийския залив.

Вчера Саудитското министерство на отбраната обяви, че е унищожило три дрона на изток от столицата и три ракети, които се насочваха към военновъздушната база на принц Султан, където са разположени американски военни в близост до Рияд.

По време на срещата си и Бин Салман обсъдиха и "засилване на сътрудничеството си в областта на разузнаването" в рамките на отбранителните си операции, посочи говорителката. Саудитският престолонаследник подчерта и "мерките, предприети от Кралството за увеличаване на световните доставки на петрол и гарантирането на стабилността на пазара".

Великобритания, чиято военна база в Кипър беше ударена в началото на конфликта от ирански дрон, обяви в четвъртък, че ще разположи допълнителни бойни самолети и други военни средства, по-специално за укрепване на противовъздушната си отбрана.

Британските сили вече участват в защитата на региона и през последните дни са свалили дронове, летящи над Йордания и Ирак, пише БТА.