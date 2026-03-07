Путин призова за прекратяване на огъня в Иран

Руският президент Владимир Путин призова за "незабавно" прекратяване на огъня в Иран по време на телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан, предадоха Франс прес и ТАСС, като цитира съобщение на Кремъл.

"Принципната позиция на Русия относно необходимостта от незабавно прекратяване на военните действия беше потвърдена", заяви руското президентство. Владимир Путин призова още за "връщане към пътя на политическо и дипломатическо уреждане".

Двамата президенти са се споразумели да продължават контактите си по различни канали. Путин е отбелязал, че поддържа контакти и със арабските страни от Залива.

Руският президент е изразил на иранския си колега и своите съболезнования за убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

"Масуд Пезешкиан изрази благодарност за солидарността на Русия с иранския народ, който отстоява суверенитета и независимостта на своята родина, и подробно информира за развитието на ситуацията в хода на настоящата остра фаза на конфликта", предаде още руското президентство, пише БТА..