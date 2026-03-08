Никос Дендиас: Изоставянето на Кипър би било непростимо

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас казва, че Гърция няма да участва във военни операции срещу Иран, като същевременно потвърждава ангажимента на Атина да защитава Кипър по време на продължаващата криза в Близкия изток. В интервю за TO BHMA Дендиас също така казва, че Гърция продължава с подновяването на споразумението си за сътрудничество в областта на отбраната с Франция и твърди, че гаранциите за сигурност, предлагани от съюзите, изискват активно участие на място.

„През последните няколко години Гърция разшири геополитическото си присъствие в по-широкия регион на Източното Средиземноморие. За първи път в нашата история провеждаме пет операции извън нашите граници. Водени от ценностите, произтичащи от международното право и морското право, ролята на Гърция като гарант за стабилност и сигурност в региона се надгражда отвъд тесните му географски граници, като същевременно обслужва европейските и гръцките интереси. В същото време нашата роля в Европейския съюз и НАТО се засилва като надежден партньор и съюзник, който е активен на място. В ерата на бързи геополитически развития Гърция присъства. Ерата на късогледото мислене безвъзвратно отмина. Би било исторически и национално непростимо, ако в такъв труден момент Гърция обърне гръб на Кипър. Когато казваме, че подкрепяме Кипър, трябва да го мислим сериозно; не просто да се занимаваме с празна реторика. Бързата и осезаема отбранителна подкрепа за Република Кипър е национално задължение. С действията си ние показахме на практика, че Кипър не е „далеч“. Кипър е близо. Разполагането на четири изтребителя F-16 и най-модерната фрегата на гръцкия флот, Kimon, както и втората фрегата Psara, която носи противодроновата система Centaur, има единствено за цел да защити Република Кипър. Издигаме защитен щит над Кипър, който сега може да се чувства сигурен”, заяви той.

Дендиас заяви още, че Гърция ще стои твърдо до Република Кипър и нейните законни жители през цялата криза, подкрепяйки нейната отбрана и безопасността на нейните жители с всички налични средства.

„Незабавната мобилизация на Гърция предизвика реакция на европейско ниво, като няколко държави последваха примера ни, като изпратиха сили, за да помогнат за защитата на Кипър. Инициативата на Гърция подчертава значението на европейската солидарност. Бих искал също да се възползвам от тази възможност и да поздравя личния състав на въоръжените сили, които само с няколко часа предизвестие подготвиха мисията за подкрепа в Кипър. Много малко военни в света биха могли да организират такава операция за толкова кратко време - преместване на самолети и кораби в рамките на часове. Както знаете, няма участие или замесване на гръцките въоръжени сили във военни операции срещу Иран. Исторически погледнато, Гърция участва в мироопазващи мисии. Що се отнася до самата Газа, като член на Съвета за сигурност на ООН Гърция подкрепи американския план. Но е важно да се координираме с нашите европейски партньори по хуманитарни въпроси, както и по реконструкцията и възстановяването. Това е „историческа възможност“ да се гарантира спазването на прекратяването на огъня в силно разтревожен регион и да се подкрепи палестинският народ”, каза още Дендиас.