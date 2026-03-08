Арагчи: Иран ще се бори толкова дълго, колкото е необходимо

Иранският външен министър Абас Арагчи отхвърли искането на президента на САЩ Доналд Тръмп за капитулация на Ислямската република и заяви, че иранският народ ще се бори толкова дълго, колкото е необходимо.
„Никога няма да се предадем, ще се съпротивляваме толкова дълго, колкото е необходимо. Ще продължим да се защитаваме, ще защитаваме територията си, народа си и честта си. Честта ни не е за продажба“, каза той в интервю за NBC News.
„Изборът на нов върховен лидер на Иран е въпрос единствено на иранския народ, никой друг не трябва да се намесва в този въпрос. Това е работа само на иранския народ, ничия друга“, каза още Арагчи, коментирайки изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ трябва да участват в процеса на избор на ново иранско ръководство.
„Иран не смята, че е дошло времето да се обсъждат условията за прекратяване на военните действия. Все още не сме стигнали до този момент“, добави той, отговаряйки на въпрос за условията, при които Иран би се съгласил да прекрати военния конфликт. „Необходим е пълен край на войната; без това ще продължим да се борим за нашия народ и сигурност.“