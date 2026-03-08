IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Арагчи: Иран ще се бори толкова дълго, колкото е необходимо

Никой отвън не може да се намесва в избора на върховен лидер на Иран

08.03.2026 | 19:15 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Иранският външен министър Абас Арагчи отхвърли искането на президента на САЩ Доналд Тръмп за капитулация на Ислямската република и заяви, че иранският народ ще се бори толкова дълго, колкото е необходимо.

„Никога няма да се предадем, ще се съпротивляваме толкова дълго, колкото е необходимо. Ще продължим да се защитаваме, ще защитаваме територията си, народа си и честта си. Честта ни не е за продажба“, каза той в интервю за NBC News.

„Изборът на нов върховен лидер на Иран е въпрос единствено на иранския народ, никой друг не трябва да се намесва в този въпрос. Това е работа само на иранския народ, ничия друга“, каза още Арагчи, коментирайки изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ трябва да участват в процеса на избор на ново иранско ръководство.

Свързани статии

„Иран не смята, че е дошло времето да се обсъждат условията за прекратяване на военните действия.  Все още не сме стигнали до този момент“, добави той, отговаряйки на въпрос за условията, при които Иран би се съгласил да прекрати военния конфликт. „Необходим е пълен край на войната; без това ще продължим да се борим за нашия народ и сигурност.“

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Абас Арагчи Иран САЩ война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem