Арагчи: Иран ще се бори толкова дълго, колкото е необходимо

Иранският външен министър Абас Арагчи отхвърли искането на президента на САЩ Доналд Тръмп за капитулация на Ислямската република и заяви, че иранският народ ще се бори толкова дълго, колкото е необходимо.

„Никога няма да се предадем, ще се съпротивляваме толкова дълго, колкото е необходимо. Ще продължим да се защитаваме, ще защитаваме територията си, народа си и честта си. Честта ни не е за продажба“, каза той в интервю за NBC News.

„Изборът на нов върховен лидер на Иран е въпрос единствено на иранския народ, никой друг не трябва да се намесва в този въпрос. Това е работа само на иранския народ, ничия друга“, каза още Арагчи, коментирайки изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ трябва да участват в процеса на избор на ново иранско ръководство.