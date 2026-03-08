Тръмп: Следващият върховен лидер на Иран няма да „просъществува дълго“ без моето одобрение

Следващият върховен лидер на Иран няма да „просъществува дълго“ без моето одобрение. Той ще трябва да получи одобрението ни“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред ABC News.

„Ако не получи одобрението ни, няма да издържи дълго. Искаме да сме сигурни, че няма да се налага да се връщаме на всеки 10 години, когато нямате президент като мен, който няма да го направи. Не искам хората да се връщат след пет години и да правят същото отново или, по-лошо, да им позволят да имат ядрено оръжие.“

Когато беше попитан дали би одобрил някой, свързан с предишния режим, Тръмп отговори:

„Да, за да избера добър лидер, бих го направил, да, бих го направил. Има много хора, които биха се квалифицирали.“

Тръмп каза, че Иран планира да завземе целия Близък изток, и намекна, че той ги е спрял да го направят.

„Те са хартиен тигър. Преди седмица не бяха хартиен тигър, ще ви кажа. И щеше да атакуват“, каза той. „Планът им беше да атакуват целия Близък изток, да завземат целия Близък изток.“

Тръмп коментира още, че няма да прогнозира колко ще продължи войната,

когато беше притиснат да даде времева рамка.

„Не знам. Никога не правя прогнози. Всичко, което мога да кажа, е, че сме предсрочно както по отношение на смъртоносността, така и по отношение на времето“, каза той.

Миналата седмица Тръмп каза пред репортери, че тази война ще продължи само четири до пет седмици.

В интервюто за ABC News Тръмп отхвърли покачването на цените на бензина като „малък проблем“.

„Мисля, че е добре. Това е малък проблем. Трябваше да направим този завой“, каза той. „Знаех точно какво ще се случи с този завой. Но хубавото е, че потопихме 44 от корабите им, което е цялата им военноморска флота. Унищожихме цялата им въздушна сила. Унищожихме всичките им комуникации, телекомуникации. Противовъздушните им системи са унищожени. Те нямат абсолютно никаква защита. Всичко, което имат, са думи.“

Някои от дългогодишните поддръжници на президента повдигнаха въпроси относно тази операция, но Тръмп отрече да има някаква съпротива от страна на неговите поддръжници.