Новини

Израелската армия удари командири на иранските елитни сили "Кудс"

Целевият удар е бил нанесен в ливанската столица Бейрут

08.03.2026 | 08:39 ч. 20
Снимка: архив, БГНЕС

Израелската армия обяви официално, че е нанесла "целеви удар" по висши командири на ливанския клон на елитните сили "Кудс" към иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в столицата на Ливан - Бейрут, предаде ДПА.

Силите за отбрана (ЦАХАЛ) направиха изявлението след информациите за израелски удар по хотел "Рамада" в центъра на Бейрут, при който са загинали най-малко четирима души.

Командирите са имали за задача "да извършват терористични нападения срещу Държавата Израел и нейните мирни граждани", се казва в съобщението на ЦАХАЛ в приложението "Телеграм".

"Иранският терористичен режим работи систематично сред мирното население на Иран и Ливан, като цинично експлоатира цивилните граждани като човешки щитове, за да осъществява своите терористични атаки", посочва израелската армия.

Тя не назовава мястото на поразената цел, отбелязва ДПА.
(БТА)

Израел Иран командири Кудс
