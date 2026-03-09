Синът на Хаменей няма да промени курса на политиката на Техеран

Моджтаба Хаменей, новият върховен лидер на Иран, наследява баща си Али Хаменей начело на страната. Новината беше съобщена от държавната телевизия, а Ислямският революционен гвардейски корпус и въоръжените сили на страната вече са заявили вярност към новия лидер.

В студиото а "България сутрин" темата коментира експертът по международна сигурност Ивайло Иванов, а онлайн в разговора се включи и военният анализатор Илия Налбантов.

Наследство

Според Ивайло Иванов промяна в курса на Техеран не се очаква. "Очакваме продължаване на същата политика, която виждаме и до момента - пълна съпротива спрямо Съединените щати и никакви отстъпки от позицията, че Иран ще се бори докрай срещу Израел и САЩ. Самият факт, че наследникът е синът на Хаменей, е гаранция, че няма да има промяна в курса. Освен идеологически и политически мотиви, има и личен елемент - трудно е да седнеш да се договаряш с хората, които са убили баща ти. Това е демонстрация и символика към САЩ, Израел и към целия свят, че Иран няма намерение да променя политиката си”.

По думите на експерта по международната сигурност продължителността на конфликта остава трудно предвидима. Според Иванов най-големият проблем на войната е, че САЩ не дефинират ясно крайната си цел.

“Президентът Доналд Тръмп говори за "пълна капитулация" на Иран, но не обяснява какво означава това. Когато няма ясна крайна цел, войната може да продължи както още няколко дни, така и още седмици", посочи Иванов.

Рисковете за Европа и България

Анализаторът предупреждава и за възможни рискове за Европа, включително за България. Иванов добави, че от гледна точна на сигурността, пред страната ни има три основни заплахи.

“Първата е активизиране на спящи терористични клетки, които могат да извършат атаки срещу американски или израелски цели в различни държави. Втората е икономическата - рязко поскъпване на енергоресурсите. И третата са кибератаките, при които групи, свързани с режима или симпатизиращи му, могат да се опитат да нанесат щети на различни държави", подчерта Иванов.

Пред Bulgaria ON AIR военният експерт Илия Налбантов коментира, че Иран вероятно ще разчита все повече на атаки с дронове.

"Лидерът вероятно ще продължи ангажимента си с конфликта чрез друга форма - терористични действия и използване на дронове. Това е инструментът, с който може да въздейства дълго време - евтини, бързо произвеждани устройства, които летят под нивото на радиолокационното наблюдение. Американската армия трябва много бързо да изучи и приложи украинския опит в противодействието на дронове", каза още Налбантов.

Според него е възможно конфликтът да премине в по-продължителна и по-непредсказуема фаза. "Новата фаза на тази война може да бъде именно терористична и тя може да продължи много по-дълго, отколкото си представяме. Въпросът е дали Иран ще може да изнесе свои терористични клетки в региони близо до Европа. Това не е заплаха само за България - това е заплаха за всички страни, където подобни структури могат да бъдат разположени", отбеляза Налбантов.

Експертът подчерта и необходимостта страните да ускорят изграждането на защита срещу безпилотни апарати.

"За четири години война в Украйна ние не предприехме почти никакви действия по отношение на противодействието на дронове. Дори не направихме сериозен анализ какви способности са ни нужни. А създаването на такава система не става за 24 часа. Независимо колко струва, държавата трябва спешно да предприеме действия, защото няма по-висока цена от човешкия живот", каза още Налбантов.

