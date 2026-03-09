IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Доналд Тръмп: Войната с Иран е почти приключила

Нямат военноморски сили, нямат комуникации, нямат въздушни сили, каза той

09.03.2026 | 22:35 ч. 68
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Си Би Ес, че войната на САЩ и Израел с Иран е „почти“ приключила, без да дава подробности за решението на конфликта, който все още бушува в Близкия изток.

Свързани статии

„Мисля, че войната е почти приключила. Те нямат военноморски сили, нямат комуникации, нямат въздушни сили“, каза Тръмп по телефона пред Си Би Ес Нюз, повтаряйки оценките за щетите от войната, които даде в предишните дни.

Тръмп заяви пред американската телевизия, че САЩ са „много по-напред“ в сравнение с първоначално обявения от него срок на войната от четири или пет седмици. | БГНЕС, АФП

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран война САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem