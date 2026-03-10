Ванс тържествено посрещна седмия загинал US войник в Близкия изток

Джей Ди Ванс ръководеше достойното прехвърляне на седмия американски военнослужещ, загинал във войната в Иран, само часове след като Доналд Тръмп отправи критика, че вицепрезидентът му е "по-малко ентусиазиран“ от продължаващия конфликт.

Ванс беше във военновъздушната база "Дувър“ в Делауеър за сержант Бенджамин Н. Пенингтън, 26-годишен, от Глендейл, Кентъки, който беше убит по време на атака срещу военновъздушната база "Принц Султан“ в Саудитска Арабия.

Военният министър Пийт Хегсет и Ванс отдадоха чест редом с високопоставени военни служители, докато ковчегът, покрит с американското знаме, беше изнесен от самолета и преместен в чакащото го превозно средство.

По-рано в понеделник Тръмп разкри, че Ванс е бил "философски малко по-различен от мен“ в началото на войната в Иран, въпреки че отхвърли идеята за несъгласие между двамата.

Ванс, ветеран от войната на САЩ в Ирак, до голяма степен избягва светлината на прожекторите и медиите, откакто САЩ започнаха да нанасят удари по Техеран, а Тръмп горе-долу призна, че по този въпрос двамата не са на едно мнение.

"Разбираме се много добре по този въпрос“, каза Тръмп пред репортери. "Бих казал, че той е, бих казал, философски малко по-различен от мен. Мисля, че може би беше по-малко ентусиазиран да отиде, но беше доста ентусиазиран".

"Но аз си мислех, че това е нещо, което трябва да направим. Не чувствах, че имаме избор", каза Тръмп по повод операцията в Иран.

Достойното прехвърляне се смята за едно от най-мрачните задължения на всеки главнокомандващ.

"Искам да започна с леко мрачна нотка, защото на лично ниво за мен беше чест да участвам в достойното прехвърляне на шестима американски войници, убити в чужбина в този конфликт с Иран. И никога преди не бях правил това“, започна Ванс.

След това той поиска молитви за изгубената "седма душа“ и за семействата на всички паднали герои.

Войник Пенингтън беше назначен в 1-ви космически батальон, 1-ва космическа бригада на Командването за космическа и противоракетна отбрана на армията на САЩ, базирано във Форт Карсън, Колорадо.

Мисията на звеното е била фокусирана върху "предупреждение за ракети, GPS и сателитни комуникации на дълги разстояния“.

Пенингтън постъпва на служба като специалист по снабдяване на подразделение и е назначен в Космическата и ракетна команда на 10 юни 2025 г., съобщиха от армията в съобщение.

Сред неговите награди и отличия са Медал за похвала на армията, Медал за постижения в армията, Медал за добро поведение в армията, Медал за национална служба в отбраната, Медал за служба в глобалната война срещу тероризма и Лента за служба в армията.

Променени възгледи

Ванс отдавна предупреждава, че времето му в Ирак с морската пехота е повлияло на възгледите му, че САЩ не трябва да насърчават войни в чужбина. Ванс дори написа статия от 2023 г., в която обяснява, че най-добрата външна политика на Тръмп е "да не започва никакви войни“.

Ванс се смята за най-влиятелния съветник на президента в неговия вътрешен кръг.

В интервю за Fox news през миналия месец Ванс подчерта, зе Тръмп няма да позволи войната с Иран да бъде повторение на операциите на САЩ в Ирак или Афганистан.

"Няма начин Доналд Тръмп да позволи на тази страна да влезе в многогодишен конфликт без ясен край и без ясна цел“, каза Ванс.

"Той определи тази цел като Иран, който не може да има ядрено оръжие и трябва да се ангажира дългосрочно никога да не се опитва да възстанови ядрения си капацитет. Това е доста ясно. Доста е просто и мисля, че това означава, че няма да се забъркваме в проблемите, които имахме с Ирак и Афганистан“, каза вицепрезидентът.