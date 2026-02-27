Ванс: Няма шанс САЩ да се окажат в продължителна война в Близкия изток

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс даде интервю за The Washington Post, в което каза, че макар военните удари срещу Иран да се обмислят от президента Доналд Тръмп, "няма шанс“ те да доведат до участието на Съединените щати в продължителна война.

От борда на Air Force Two Ванс добави, че не знае какво ще реши да прави Тръмп по отношение на Иран, описвайки възможности, които включват военни удари, "за да се гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие, или решаване на проблема по дипломатически път“.

Но ако Тръмп продължи с още един кръг от удари срещу Иран, което някои американски служители предполагат, че може да бъде по-всеобхватно от бомбардирането на ядрени обекти през юни, Ванс уверено заяви, че това няма да се превърне в конфликт, който вицепрезидентът остро критикува.

"Идеята, че ще бъдем във война в Близкия изток с години без видим край - няма шанс това да се случи“, каза вицепрезидентът пред The Post.

Ванс отбеляза, че миналогодишната операция в Иран и залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро през януари са били "много ясно определени“.

Ванс, 41-годишен ветеран от морската пехота, служил във войната в Ирак, веднъж заяви от трибуната на Сената, че е бил "излъган“ относно причините за участието на Съединените щати там. В четвъртък той заяви, че все още се смята за "скептик към чуждестранните военни интервенции“ – описание, което според него продължава да се отнася за Тръмп.

"Мисля, че всички ние предпочитаме дипломатическия вариант, но наистина зависи какво правят и какво казват иранците", обясни Ванс.

Смяна на режима

Разговорите между Съединените щати и Иран продължиха в четвъртък в Женева на фона на мащабно струпване на американски сили около Иран, въпреки че не беше постигнато решение, а медиаторите заявиха, че преговорите ще продължат следващата седмица.

Тръмп открито призна, че е заинтересован от смяна на режима, за да свали върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, заявявайки пред репортери този месец, че това "би било най-доброто нещо, което може да се случи“. Настоящото присъствие на американски военни сили в региона е сред най-големите от повече от две десетилетия, откакто е започнала войната в Ирак през 2003 г.

На въпроса дали в дните си като коментатор и сенатор, отправящ критики към войната в Ирак, е можел да предвиди, че ще бъде прикрепен към президентство, заинтересовано от смяна на чужд режим, вицепрезидентът се засмя.

"Животът ни предоставя всякакви луди обрати. Мисля, че Доналд Тръмп е президент "Америка на първо място“ и той следва политики, които работят за американския народ. Мисля, че трябва да избягваме повтарянето на грешките от миналото. Мисля също, че трябва да избягваме да прекаляваме с научаването на уроците от миналото. Само защото един президент е объркал военен конфликт, не означава, че никога повече не можем да се ангажираме с военен конфликт. Трябва да внимаваме, но мисля, че президентът внимава", каза вицепрезидентът на Тръмп.