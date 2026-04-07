Ванс водил тежки нощни преговори с Иран, докато Тръмп не казал, че ще взриви всичко

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е провел неистови опити в последния момент в неделя вечерта да осигури мирно споразумение с иранските лидери, след като Доналд Тръмп заплаши да “изсипе ада“ върху Техеран преди наближаващия краен срок.

Преговорите късно през нощта доведоха до мирен план, посредничен от Пакистан, който предвижда незабавно прекратяване на огъня, последвано от по-нататъшни преговори в рамките на 15 до 20 дни, съобщава Ройтерс.

Тръмп обаче заплаши да "взриви всичко“ в Иран, включително гражданската инфраструктура, ако ислямският режим не успее да постигне споразумение до вторник в 20:00 ч. източно време.

Договореният план е малко вероятно да доведе до незабавно отваряне на Ормузкия проток и все още не е получил одобрението на президента, според служител на Белия дом.

Началникът на пакистанската армия, фелдмаршал Асим Мунир, е координирал предложения мирен план чрез разговори с вицепрезидентът на САЩ Ванс и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, докато иранският външен министър Абас Аракчи е представлявал интересите на Техеран.

През уикенда Тръмп направи обръщение от Белия дом към обществеността и говори за спасения пилот на сваления американски самолет, описвайки тежката операция като "великденско чудо".

Крайният срок на Тръмп във вторник предизвика предпазлива нестабилност в ранната търговия, като цените на петрола леко се понижиха, но все още се задържаха доста над 100 долара за барел. Средната национална цена на бензина скочи до около 4,10 долара за галон, което е с повече от един долар повече от началото на конфликта.

От кабинета на вицепрезидента отказаха коментар по темата.

Днес иранското външно министерство заяви, че Техеран е формулирал позиции и искания, основани на неговите интереси, и ги е съобщил чрез посредници в отговор на предложенията за прекратяване на огъня.