Кантарджиев отрече връзка между ваксината срещу морбили и аутизма: Безумие!

Темата за връзката между ваксината срещу морбили и аутизма често се разпространява в социалните мрежи, но според специалистите тя няма научна основа.

"Това са безумни твърдения, които се използват за популярност в платформи като TikTok, Instagram и Facebook", заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев.

Той припомни, че имунизацията срещу морбили в България е задължителна и се поставя на 13-месечна възраст и отново около 12-годишна възраст. По думите му ваксините са сред най-големите постижения на медицината и основна причина за значителното увеличаване на продължителността и качеството на живот.

Експертът подчерта, че при контакт със заразен човек, неваксинираните могат да намалят риска от заболяване, ако се имунизират в рамките на до 72 часа.

По последни данни на Министерство на здравеопазването общият брой на заразени с морбили в страната са 80. Последните седем случая са от Враца и Плевен.

"Ако се отървем само с няколкостотин случая на морбили сега, ще бъде успех", каза още Кантарджиев.

През последните месеци се отчита ръст на заразените в различни региони на България.

Морбили е едно от най-заразните вирусни заболявания, което се разпространява лесно по въздушно-капков път. Най-засегнати са децата, особено тези без поставена ваксина, както и хора от уязвими общности с ограничен достъп до здравни услуги.

Основната причина за разпространението е спадът в имунизационното покритие. Специалистите предупреждават, че дори малък процент неваксинирани е достатъчен, за да се стигне до бързо разрастване на огнища.

Симптомите започват с висока температура, кашлица и хрема, последвани от характерен обрив. В по-тежки случаи заболяването може да доведе до сериозни усложнения като пневмония и възпаление на мозъка.

Експертите са категорични: единственият сигурен начин за ограничаване на епидемията остава ваксинацията.