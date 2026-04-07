IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Кантарджиев отрече връзка между ваксината срещу морбили и аутизма: Безумие!

07.04.2026 | 15:04 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Темата за връзката между ваксината срещу морбили и аутизма често се разпространява в социалните мрежи, но според специалистите тя няма научна основа.

"Това са безумни твърдения, които се използват за популярност в платформи като TikTok, Instagram и Facebook", заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев.

Той припомни, че имунизацията срещу морбили в България е задължителна и се поставя на 13-месечна възраст и отново около 12-годишна възраст. По думите му ваксините са сред най-големите постижения на медицината и основна причина за значителното увеличаване на продължителността и качеството на живот.

Експертът подчерта, че при контакт със заразен човек, неваксинираните могат да намалят риска от заболяване, ако се имунизират в рамките на до 72 часа.

По последни данни на Министерство на здравеопазването общият брой на заразени с морбили в страната са 80. Последните седем случая са от Враца и Плевен. 

"Ако се отървем само с няколкостотин случая на морбили сега, ще бъде успех", каза още Кантарджиев. 

През последните месеци се отчита ръст на заразените в различни региони на България.

Морбили е едно от най-заразните вирусни заболявания, което се разпространява лесно по въздушно-капков път. Най-засегнати са децата, особено тези без поставена ваксина, както и хора от уязвими общности с ограничен достъп до здравни услуги.

Основната причина за разпространението е спадът в имунизационното покритие. Специалистите предупреждават, че дори малък процент неваксинирани е достатъчен, за да се стигне до бързо разрастване на огнища.

Симптомите започват с висока температура, кашлица и хрема, последвани от характерен обрив. В по-тежки случаи заболяването може да доведе до сериозни усложнения като пневмония и възпаление на мозъка.

Експертите са категорични: единственият сигурен начин за ограничаване на епидемията остава ваксинацията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

проф. Тодор Кантарджиев морбили Ваксина аутизъм мит
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem