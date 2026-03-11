Канадски журналист изригна безпардонно срещу Тръмп: Педофил и военнопрестъпник

Марк Слапински е канадски политически коментатор, който използва социалната мрежа Х, за да отправи твърдения към американския президент Доналд Тръмп, които, ако бъдат доказани, могат да му костват поста и дори да доведат до наказателна отговорност.

Слапински публикува поредица от постове, в един от които отправи призив за импийчмънт на Доналд Тръмп.

“Тръмп е осъден престъпник. Тръмп е педофил. Тръмп е военнопрестъпник. Време е за импийчмънт – сега!“, написа Слапински.

Repeat after me: Trump is a convicted felon. Trump is a pedophile. Trump is a war criminal. The time to impeach is NOW! pic.twitter.com/1a8mQ8K19G — Mark Slapinski (@mark_slapinski) March 9, 2026

По-късно канадецът написа, че Владимир Путин и израелският премиер Бенямин Нетаняху разполагат с компрометиращи видеоклипове, на които Тръмп извършва насилие над деца. “Това обяснява как са получили пълен контрол над него“, се казва в публикацията на политическия анализатор.

I'm going to call it now: There's videos of Trump having sex with kids. It's only a matter of time before they go online and end his presidency once and for all. Bookmark this. — Mark Slapinski (@mark_slapinski) March 9, 2026

Слапински не спря дотук и отново заяви, че се предполага, че съществуват видеозаписи, на които президентът на САЩ прави “не съвсем детски неща“ с деца. По думите му въпрос на време е всичко да се появи публично и това “да сложи край на президенството му веднъж завинаги”.

Според Слапински тези, които смятат “досиетата на Епстийн“ за нещо лошо, трябва да изчакат “записите на Епстийн“. “Гарантирам, че някъде в архивите се съхраняват няколко видеозаписа на Тръмп с непълнолетна“, казва канадецът.

If you thought the Epstein Files were bad, wait until the Epstein Tapes get released. I guarantee there's a few videos of Trump with a minor sitting in storage. — Mark Slapinski (@mark_slapinski) March 9, 2026

Слапински заяви, че доказателствата за действията на Тръмп са “неопровержими“ и дори заяви, че една от жертвите му вече е идентифицирана. Той също така публикува откъс от интервю на политика с радиоводещия Хауърд Стърн, в което Тръмп казва, че няма възрастови ограничения в отношенията си с жени.

Той също така публикува откъс от интервю на политика с радиоводещия Хауърд Стърн, в което Тръмп казва, че няма възрастови ограничения в отношенията си с жени. "Не, нямам възрастово ограничение – тоест, имам. Не искам да бъда като конгресмена Марк Фоли, който, знаете ли, се занимава с 12-годишни“, каза Тръмп

Trump ADMITTED to Howard Stern that he doesn't have an age limit. As long as they're over the age of TWELVE!pic.twitter.com/ECdWWW5YBb — Mark Slapinski (@mark_slapinski) March 10, 2026

“Толкова съм уверен в твърденията си, че Тръмп е педофил, че призовавам него и адвокатите му незабавно да ме съдят. Това е разплата за коментарите за 51-вия щат”, написа на един от последните си постове Слапински.

Журналистът припомни изявленията на Тръмп за намерението му да превърне Канада в 51-ви щат на САЩ.

Освен гръмките обвинения към държавния глава, Слапински не е предоставил никакви други доказателства.

Марк Слапински се представя като канадски журналист, който предоставя новини и анализи за търговската война между Канада и Америка, геополитиката и нарастващите разходи за живот. Не се уточнява за кои конкретни издания пише, но материалите му периодично се появяват в Lucianne.com.