Стрелба в американското консулство в Торонто

Няма информация за пострадали хора

10.03.2026 | 16:15 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Канадската полиция съобщи, че е получила информация за стрелба в американското консулство в Торонто, и добави, че е открила следи от произвеждане на изстрели, но няма информация за пострадали хора, предаде Ройтерс.

Представители на консулството на САЩ в Торонто и на Държавния департамент към момента не са отговорили на запитвания за коментар, отбелязва агенцията.

В неделя самоделно устройство се взриви в Норвегия пред американското посолство в Осло и полицията все още издирва заподозрян. Една от версиите, по които работят разследващите, е за връзка с войната срещу Иран.
(БТА)

 

консулство САЩ Канада Торонто стрелба
