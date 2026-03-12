Слави за Терзиев: Жалко е, че не е само публична фигура, а и кмет

“Някой беше казал, че разликата между нас и японците е, че японците изпитват чувство за срам, а европейците изпитваме чувство за грях. Парадоксално е, но има хора, които не изпитват нито чувство за срам, нито чувство за грях. Има хора, които не изпитват нищо. Това са празни хора. Сега ще ви дам пример за един такъв - празен човек”, каза лидерът на “Има такъв народ” Слави Трифонов.

"Преди малко този човек даде брифинг. На този брифинг той каза следното: "Дарил съм 251 000 лева за НПО-то на Ивайло Калушев и пак бих ги дал". Тези думи са на кмета на София Васил Терзиев. Празен човек. Само да ви припомня, че след трагедията в Петрохан кметът Терзиев побърза да напише, че Калушев и компания всъщност са едни "добри момчета". Малко по-късно си призна, че е дарил в личната сметка на един от сектантите 70-80 хиляди евро", допълва бившият депутат.

"После стана ясно, че той е излъгал и всъщност е захранил сметката на един от самоубилите се, защото това не е дарение, а захранване на лична сметка с 251 000 лева. Тоест - той е излъгал. И лъжата блесна, след като прокуратурата свали банковата тайна по този криминален случай", пише още Трифонов.

Лидерът на ИТН отправи тежки критики към Терзиев, определяйки го като “лъжец” и “празен човек”.

“И истината е, че кметът Терзиев има съпричастност към въпросните сектанти и педофили и няма грам съпричастност към жертвите на Калушев и към откраднатите детски животи. И от днешното му изявление става ясно, че той е горд от себе си", добави Трифонов.

"Ето затова ви казвам - първо, че кметът Терзиев е лъжец, второ, че е празен човек. Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София. Щото ти, като кмет, можеш да му искаш оставката, ама като човек към него можеш да изпитваш само съжаление", завършва поста си той.