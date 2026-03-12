Зеленски и Дан се договориха за съвместна фабрика за дронове

Декларация за стратегическо партньорство и споразумение за сътрудничество в сферата на енергетиката подписаха румънският президент Никушор Дан и украинският му колега Володимир Зеленски.

“Не трябва да крием, че исторически е имало и недоверие между нашите страни. Това недоверие се изпари, вярвам, в началото на войната през 2022 г. и днес е момент, в който двете страни споделят взаимно доверие в това, което могат да направят заедно, поемат обща отговорност за тази част на Европа“, каза румънският президент Никушор Дан.

Той добави, че един от подписаните днес документи предвижда съвместно производство на дронове в Румъния.

От своя страна Зеленски благодари на Румъния за позицията, която “зае за нашата нация през тези четири години война”.

Русия е агресор, който инвестира много в дестабилизиране на държави и обстрелва страната ни с руски ракети“, каза още украинският президент.

Заленски подчерта, че разговорите с Никушор Дан са били фокусирани върху разширяване на сътрудничеството между двете държави. “След избухването на войната в Близкия изток става все по-ясно, че сигурността е много важна. Имаме подписан документ в областта на отбраната и това е правилна стъпка в посока на нашето сътрудничество“, каза държавният глава на Украйна.

Украйна и Румъния ще имат два интерконектора за доставка на електроенергия.

“Това е много удобно за Румъния и за енергийната сигурност на Украйна. Бихме искали първият интерконектор, малкият, да е готов до края на годината, това е нашето желание. Има бюрократични проблеми, но сме убедени, че ще бъде готов до края на годината. Що се отнася до големия, не знам. Обсъдихме го с американските ни партньори, имаме нужда от подкрепа, Румъния ни подкрепя в тази област. Част от газа, който Украйна няма да използва, може да се използва от други държави, ще бъде достатъчен и за европейските държави“, обясни Зеленски.

По време на днешната пресконфернеция Зеленски спомена и че Румъния и Украйна ще си сътрудничат за откриването на нови гранични контролно-пропускателни пунктове между двете държави.

Никушор Дан заяви също, че Румъния ще подкрепи всякаква законна мярка за деблокиране на помощта на ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, която беше блокирана от Унгария. / БТА