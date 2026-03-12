Прогноза: Очакват ни парламентарни избори и след 19 април?

Политологът проф. Александър Маринов направи прогноза, че ако след изборите на 19 април се състави правителство, то то ще бъде с кратък хоризонт и това е добър вариант. Експертът добави, че е възможно и да няма правителство и да отидем на нови избори.

Според Маринов не може да се окаже, че БСП държи ключа за правителство, "защото дори да влезе в НС, иска ми се Зарков да успее да прескочи бариерата, формацията на Радев и БСП няма да имат мнозинство от 121 мандата”.

"Нужен е още някой! Кой ще е? Съставът на парламента ще е от 6 партии – 4 плюс 2. Най-правдоподобната е формацията на Радев да се търси партньорство с ПП-ДБ, тъй като има съвпадение в тезата за борбата корупцията и олигархията. Но след като лидерът на ПП нарича позицията на Радев за Украйна позорна, това няма да облекчи сътрудничеството”, прогнозира политологът.

Пред БНР Проф. Маринов каза, че каквото и сътрудничество да се получи между Радев и ПП-ДБ няма да е трайно, ще е временно, тактическо. По думите му тези избори няма да доведат до нищо трайно и кардинално.

"Ще има пак избори – парламентарни, тази година. Няма как да се формира устойчиво мнозинство, с аналогични принципи и дългосрочни цели при вероятния състав на парламента. Нова сглобка може да има, но съдбата й ще е като предишните. Към Радев са адресирани високи очаквания и надежди. Това, което на другите е прощавано, защото е естествено за тях, това няма да бъде простено на Радев”, каза още проф. Маринов.

Според него Радев няма още дълго да е лаконичен, защото във вторник изтича срокът за регистрация на листите и формацията му като нова партия трябва да обяви своята програма, предизборна платформа.

"Колкото и да е ценен един политически лидер, има не по-малко важни неща, какво предлага тази партия."

Проф. Маринов прогнозира, че ще има по-висока изборна активност на 19 април и предупреди: "Колкото е по-висока изборната активност, толкова по-скромна ще е победата на Радев. Затова са важни листите, защото ще ни подскажат потенциала на новата формация, дали хората дали са способни да водят политическа борба”, добави политологът.