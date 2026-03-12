Поскъпването на горивата е удар за бюджета на домакинствата

Поскъпването на горивата е тежък удар върху семейния бюджет. Най-силно засегнати са хората с по-ниски доходи, включително пенсионерите, които все по-често ограничават пътуванията си с автомобил. От властта подготвят мерки за компенсации на най-уязвимите групи.

Ограничени пътувания

"Аз със съпругата ми в града повече караме, иначе веднъж месечно пътуваме за Пловдив. Сега ще пътуваме, заради това зареждам. Не по-малко от 50 евро са ни необходими на месец за гориво", каза Валентин Шенков от Хасково пред Bulgaria ON AIR.

Подобна е ситуацията и за много други пенсионери. Атанас Танев коментира, че е заредил за 25 евро. “С пенсия от 400 евро не мога да си позволя да зареждам повече”.

Заради растящите разходи правителството подготвя мерки, които да облекчат домакинствата с по-ниски доходи. Предвижда се помощта да бъде насочена към хора, които отговарят на определени критерии.

"Предлагаме превеждане на средства по сметките на българските граждани, които отговарят на определени доходни критерии", заяви служебният министър-председател Андрей Гюров.

Сред потенциалните получатели ще бъдат и пенсионерите. По думите на служебния министър на финансите пенсионерите също страдат, но увери, че ще се направи анализ, за да може помощта да стигне до повече хора.

Засега обаче не е ясно какъв точно ще бъде размерът на компенсациите. Паралелно с това правителството обмисля и мерки в подкрепа на бизнеса.

Кабинетът ще поиска отлагане на въвеждането на компонента "въглероден диоксид" в тол таксата, който трябваше да влезе в сила от 1 април.

Натиск върху бизнеса

Според представители на бизнеса поскъпването на петрола вече оказва сериозно влияние върху редица икономически сектори.

"При автомобилния транспорт, таксиметровите услуги, също така металургия и химическа промишленост, които използват горивата като основна компонента в техния производствен процес. Това пряко ще повлияе и за да могат да компенсират ръста в увеличението на суровината, се предполага, че ще променят и цените на съответните услуги", коментира заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров.

От правителството уточниха още, че разговорите с бизнеса продължават и се обсъждат и други механизми за подкрепа, които да смекчат ефекта от поскъпването на горивата върху икономиката и потребителите.

