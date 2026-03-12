ГЕРБ в СОС ще следят за какво ще бъдат използвани държавните имоти

Ние много внимателно ще следим за какво ще бъдат употребени тези имоти, заяви на брифинг в Столичния общински съвет председателят на групата на ГЕРБ-СДС Антон Хекимян по повод одобрените от Съвета доклади за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община.

На брифинга общинският съветник каза, че през последните седмици, месеци и последните години ГЕРБ винаги е водила мъдра, държавническа политика в полза на гражданите. И това може да се докаже с факти и през политиката, която партията води в Народното събрание, допълни Хекимян. Той каза още, че ГЕРБ в СОС е подкрепил на комисии докладите за придобиването на държавни имоти от страна на общината. “Затова останах изненадан от сутрешните изказвания, че кметът на София Васил Терзиев ще следи кой как ще гласува в СОС”, каза Хекимян.

Според него тава означава, че Терзиев не е проследил гласуванията в комисии през изминалата седмица, защото по думите на Хекимян там по никакъв начин и никой не е дал някакво обосновано или необосновано предположение, че няма да подкрепи тези доклади. Напротив, докладите минаваха единодушно през абсолютно всички комисии, каза общинският съветник от ГЕРБ.

“Така че тази буря в чаша вода най-вероятно е била по повод или с цел отклоняване на вниманието от темата, която разтресе държавата и по която той самият преди малко не можа отново за пореден път да даде категорични обяснения”, каза още Хекимян.

Бившият областен управител на София Стефан Арсов каза на брифинга, че за две години в парка "Врана", един от имотите, за които бе одобрено да бъдат придобити от общината, са унищожени хиляда дървета. Това по думите на Арсов са констатации на експерти.