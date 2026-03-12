Жена припадна на митинг на Тръмп, той призова да й изпеят "Аве Мария" ВИДЕО

Жена припадна по време на митинг на Доналд Тръмп, а той предложи на публиката... да послушат малко музика.

Инцидентът е станал на събитие в Хебрън, щата Кентъки и е запечатан на видео.

Докато Тръмп държа реч, жената зад него се свлече, а хората около нея започнаха да ѝ веят с плакатите, които държаха. От кадрите става ясно, че е отнело известно време на медицинските служители да вземат мерки. Слeд няколко минути все пак медицинският персонал и членовете на охраната се озовават при припадналата жена.

"Спасителите са невероятни", поздрави ги Тръмп от трибуната, докато екипите се опитваха да я стабилизират.

По време на медицинската интервенция президентът наблюдаваше стриктно какво се случва, а по едно време попита публиката дали иска в залата да пуснат музика. След това той помоли присъстващите да изпеят "Аве Мария".

По едно време Тръмп се приближи, за да проследи по-близо как върви процесът.

За щастие медицинските екипи са успели да реанимират жената, а президентът аплодира усилията им заедно с публиката.

След инцидента митингът продължи нормално.