IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 99

Жена припадна на митинг на Тръмп, той призова да й изпеят "Аве Мария" ВИДЕО

За щастие медицинските екипи са успели да реанимират жената

12.03.2026 | 18:32 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жена припадна по време на митинг на Доналд Тръмп, а той предложи на публиката... да послушат малко музика. 

Инцидентът е станал на събитие в Хебрън, щата Кентъки и е запечатан на видео. 

Докато Тръмп държа реч, жената зад него се свлече, а хората около нея започнаха да ѝ веят с плакатите, които държаха. От кадрите става ясно, че е отнело известно време на медицинските служители да вземат мерки. Слeд няколко минути все пак медицинският персонал и членовете на охраната се озовават при припадналата жена. 

"Спасителите са невероятни", поздрави ги Тръмп от трибуната, докато екипите се опитваха да я стабилизират.

Свързани статии

По време на медицинската интервенция президентът наблюдаваше стриктно какво се случва, а по едно време попита публиката дали иска в залата да пуснат музика.  След това той помоли присъстващите да изпеят "Аве Мария".

По едно време Тръмп се приближи, за да проследи по-близо как върви процесът.

За щастие медицинските екипи са успели да реанимират жената, а президентът аплодира усилията им заедно с публиката.

След инцидента митингът продължи нормално.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп САЩ Аве Мария мигинг инцидент
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem