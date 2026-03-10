Иран разработва обновен дрон камикадзе "Шахед"-101

Иран представи модифициран бариериращ боеприпас „Шахед”-101, оборудван с електрически двигател и монтиран на носа витло, според анализ, цитиран от „Милитарный“. Украински специалисти, които преди това са изследвали отломките на „Шахед”-101, са заявили, че дронът е построен изцяло с ирански компоненти и може да поразява цели на разстояние до около 800 километра, пише Defence Express.

Иран е използвал модифицирана версия на своя бариериращ боеприпас Шахед-101, включваща структурни промени и електрическа задвижваща система, според информация, цитирана от украинското издание за отбрана „Милитарный“.

Разработката отразява продължаващата еволюция на иранските еднопосочни атакуващи дронове, които са били използвани в регионални конфликти и във войната на Русия срещу Украйна. Анализаторите казват, че промените в дизайна в новата версия могат да повлияят на начина, по който дронът се открива и разгръща.

Според „Милитарный“, анализаторът по сигурността в Близкия изток Мохамед ал-Баша е идентифицирал модифицирания дрон въз основа на външния му вид и отличителния звук, издаван по време на полет.

В доклада се посочва, че дронът използва електрически мотор, задвижващ тракторно витло,

монтирано в носа, конфигурация, различна от по-ранните дронове „Шахед”. Повечето дронове от семейството „Шахед” използват бензинови бутални двигатели с тласкащи витла, монтирани отзад, които произвеждат разпознаваем звуков подпис по време на работа.

Новата конфигурация поставя задвижващата система в предната част на самолета, дърпайки дрона във въздуха, вместо да го бута отзад.

Това разположение може да намали акустичните и топлинните подписи, като същевременно промени аеродинамичния профил на самолета. Дронът запазва дизайн на корпуса с фиксирано крило, което му позволява да пътува на дълги разстояния, като същевременно поддържа относително стабилни полетни характеристики.

Според доклада, опашната част на самолета използва X-образна стабилизираща конфигурация, която помага за контрол на стабилността по време на полет.

Дронът изглежда използва и ракетен ускорител, монтиран в задната част на фюзелажа, който подпомага изстрелването.

Такива ускорители често се използват от временно разположени боеприпаси и крилати дронове за ускоряване на самолета по време на излитане, особено когато се изстрелват от наземни релси или мобилни пускови установки. След като ускорителят изгори, самолетът преминава към полет с двигател, използвайки основната си задвижваща система.