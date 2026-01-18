Нова тактика на Украйна: Ракетни бъгита срещу дроновете „Шахед”

Украинските сили за противовъздушна отбрана заявиха, че са унищожили най-малко 21 руски дрона „Шахед“ с нов американски лек автомобил, който изстрелва управляеми ракети от гърба си.

Автомобилът, наречен „Темпест“, е показан във видеоклип, публикуван във вторник от украинското военновъздушно командване за централния регион на страната.

Кадрите показват най-малко три видеоклипа на системата, която стреля в нощното небе, като ракетата ѝ се извива нагоре, за да проследи целта си.

„Към момента нашият екипаж е унищожил 21 дрона „Шахед“, каза украински войник, идентифициран от Централното военновъздушно командване като оператор с позивна „Шорти“, във видеото.

Четириколесният офроуд бъги е оборудван с двойна пускова установка, която изглежда е снабдена с ракети, подобни на AGM-114 Hellfire.

Тези ракети, произведени в Америка, обикновено изискват помощта на лазер за проследяване на целите си и често се изстрелват от самолети като MQ-9 Reaper и AH-64 Apache.Руският дрон от следващо поколение „Геран-5“ има мощен нов китайски реактивен двигател и скоро може да изстрелва ракети, казва Украйна

„Темпест“ обаче вероятно използва варианта „Лонгбоу“, който вместо това използва радар, за да се насочва към цели по начин „изстреляй и забрави“. „Хелфайър Лонгбоу“ носи 9-килограмова бойна глава.

Украинското видео не посочва конкретно вида на използваната ракета. Компанията, която е построила „Темпест“, V2X, е фирма със седалище във Вирджиния, която също така предлага превозното средство на американската армия.

„Тази машина държи небето заключено“, каза Шорти във видеото на въздушното командване.

Той добави, че екипажът му е бил разположен преди това в източните райони на Украйна, казвайки, че са унищожили „всички цели“, които са атакували там.

Други клипове на „Темпест“ в действие показват маневрирането на бъгито в открити полета, кален терен и по път.

Мобилността е ключова необходимост за борбата на Украйна срещу руските дронове „Шахед“. Тъй като тези локомотиви летят със скорост над 100 мили в час, екипажите на противовъздушната отбрана имат само кратко време след откриване на цел, за да пристигнат на идеално място за стрелба и да ги изстрелят.

Украинските войски някога разчитаха на камиони, монтирани с картечници, но трябваше да търсят други опции, тъй като Русия значително увеличи броя на изстрелваните дронове и започна да се адаптира да лети с „Шахед“ на по-голяма височина.

Ракети Hellfire срещу „Шахед“

Огромното количество „Шахеди“, с които Украйна често се сблъсква, означава, че се нуждае от по-евтини боеприпаси, за да ги свали.

Доклад на Конгреса от 2021 г. гласи, че от 1998 г. до тази година САЩ са похарчили приблизително 10,9 милиарда долара, коригирани с инфлацията, за закупуване на около 87 500 ракети Hellfire. Това е около 123 000 долара на ракета, въпреки че тази цифра би включвала и разходи като обучение, пускови установки, софтуер и помощно оборудване.

Цените също могат да варират за различните варианти на ракетата, а радарното насочване на Longbow вероятно води до по-висока цена.

Междувременно украинските власти изчисляват, че Русия може да произвежда по-стари „Шахед” на цена от около 35 000 долара всяка, въпреки че се смяташе, че Москва вероятно ще ги произвежда на цена от 70 000 долара всяка през 2025 г.

Не е ясно какво е съотношението на разходите между изстрелване на „Темпест“ и „Шахед” или „Гербер”, които са дронове-примамки, които Русия разполага, за да даде на украинците повече цели за атака.

При дебюта на "Темпест" на американската армия през октомври 2025 г., V2X заяви, че превозното средство е направено с търговски готови компоненти и може да се предлага като стационарна, монтирана на ремарке пускова установка.

Не е ясно също колко „Темпест“са разположени в Украйна. На екрана се появява само едно превозно средство в даден момент, а Украйна е известна с това, че открито кани чуждестранни оръжейни компании да тестват продуктите си на бойното поле.

Забележително е, че същите клипове от стрелбата на „Темпест“, изрязани, за да скрият превозното средство, се появиха в по-ранен новогодишен монтаж, публикуван от Централното въздушно командване, което показва, че превозното средство е в Украйна от декември.

Украйна все повече разчита на малки дронове с изглед от първо лице, които са настроени да летят изключително бързо и служат като прехващачи. Въпреки че те могат да струват едва 2000 долара всеки, те обикновено изискват и човешки пилот и екипаж, за да проследят, преследват и унищожат успешно дрон „Шахед”.