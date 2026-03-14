Уолстрийт на червено заради скока на петрола и войната в Залива

Нюйоркската фондова борса приключи петъчната сесия със спад, след като ново поскъпване на петрола върна притесненията от инфлация и доведе до покачване на доходността по държавните облигации. Индексът Dow Jones се понижи с 0,26%, технологичният Nasdaq загуби 0,93%, а по-широкият S&P 500 отстъпи с 0,61%.

В началото на търговията пазарите направиха опит за възстановяване заради временно успокояване на цените на суровия петрол, но настроенията бързо се обърнаха.

"Пазарът се опита да се стабилизира тази сутрин, въпреки че няма признаци за край на войната в Иран", коментира Хосе Торес от Interactive Brokers. Според него възходът е бил кратък, тъй като новото поскъпване на енергийните суровини отново е натежало върху акциите.

Допълнително напрежение внесе ситуацията около Ормузкия проток.

"След като САЩ не успяват да осигурят безопасно преминаване на корабите през протока, застрахователното покритие става неефективно и компаниите започват да прекратяват превозите. Това ни вкарва в сериозна криза с доставките", заяви пред АФП анализаторът Сам Стоувал от CFRA.

По данни на Международната енергийна агенция производството на петрол в страните от Персийския залив е намаляло с около 30%, което се равнява на приблизително 10 милиона барела дневно. Плаването през Ормузкия проток, който е ключов за износа на енергийни ресурси от региона, остава силно затруднено. От началото на войната в Близкия изток на 28 февруари цената на сорта Brent се е повишила с над 42%. За същия период основните американски индекси отбелязват по-умерен спад - около 3,6% за S&P 500 и близо 4,9% за Dow Jones, който достигна най-ниското си равнище от ноември насам.

Според Стоувал има две възможни обяснения за тази реакция на пазарите.

"Или това означава, че последиците за американската икономика няма да са толкова тежки, или Уолстрийт просто подценява реалните рискове от прекъсването на доставките", посочи той.

Несигурността се усеща и на облигационния пазар. Доходността по десетгодишните американски държавни облигации - ключов ориентир за финансовите пазари - достигна около 4,28% към 20:25 GMT при 3,94% преди началото на израелско-американските удари срещу Иран. Това ниво влияе пряко върху цената на кредитите за домакинствата и бизнеса, както и върху решенията на Федералния резерв.

Вниманието на инвеститорите беше насочено и към новите макроикономически данни, публикувани в петък. Брутният вътрешен продукт на САЩ за последното тримесечие на 2025 г. се оказа под очакванията и оказа допълнителен натиск върху пазарите. На корпоративния фронт акциите на Adobe поевтиняха със 7,58% до 249,32 долара, след като компанията съобщи, че ръководителят ѝ, който управлява бизнеса близо две десетилетия, ще се оттегли. Новината засенчи по-добрите от прогнозите резултати за първото тримесечие на фискалната година.