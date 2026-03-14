Канада, Германия и Норвегия натискат Тръмп за руския петрол

Лидерите на Канада, Германия и Норвегия призоваха американския президент Доналд Тръмп да преразгледа решението за временно облекчаване на санкциите срещу руския петрол.

В интервю за "Евронюз" германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че е "обезпокоен" от възможните последици за Украйна. Междувременно канцлерът Фридрих Мерц посочи, че шест от седемте държави в Г-7 не подкрепят решението на Вашингтон да даде отсрочка на Русия по петролните санкции. Мярката на Доналд Тръмп беше представена като опит да се увеличи глобалното енергийно предлагане на фона на поскъпването на суровините, предизвикано от войната между САЩ и Израел срещу Иран, започнала на 28 февруари.

Германия, Канада и Норвегия, които са и членове на НАТО, обявиха, че ще използват контактите си с Белия дом, за да се опитат да убедят Тръмп да промени позицията си. По думите им натискът върху Кремъл трябва да бъде запазен, както заради войната в Украйна, така и заради по-широката заплаха за международната сигурност.

"Шест от седем държави са категорични, че санкциите срещу Русия не бива да бъдат отменяни", заяви Мерц. Тримата лидери са единни, че Москва не трябва да получава възможност отново да се възползва от световните петролни пазари, тъй като това би ѝ осигурило сериозен ресурс за продължаване на инвазията.

От Кремъл приветстваха хода на Белия дом. Говорителят Дмитрий Песков коментира, че интересите на САЩ и Русия съвпадат по отношение на стабилизирането на енергийните пазари, пише БГНЕС.